廉署咖啡｜一九七四咖啡廳11.15正式營業　專賣三款　齋啡$22杯

「廉署請飲咖啡」這句說話相信香港市民都會明白其含意，代表要到廉政公署接受調查。廉政公署在構思宣傳反貪時，決定用「咖啡」這具代表性的象徵，在北角總部大樓地下開設「一九七四咖啡廳」，由保良局負責營運，店員以殘疾康復學員為主。咖啡廳今日（14日）開幕，明日（15日）正式向公眾開放。廉政專員胡英明表示咖啡廳只是一個噱頭，希望可以一個「唔使咁Formal（正式）嘅方法」去宣揚反貪訊息。咖啡廳內亦有不同展品，宣揚防貪信息。



「一九七四咖啡廳」共有三款咖啡，分別選用了來自雲南、非洲及越南的咖啡豆，再配合咖啡豆特質取名為「清廉」、「保密」及「『誠』果」。每杯售22元，加奶售價為25元。咖啡廳另外有售「自家新鮮製洛神花茶」、「燕麥紅莓曲奇」及「燕麥朱古力曲奇」。



「一九七四咖啡廳」今日（14日）開幕，明日（15日）正式向公眾開放，由保良局負責營運，店員以殘疾康復學員為主。（黃浩謙攝）

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三款咖啡豆是廉署為咖啡廳，以及配合「一帶一路」發展而特地挑選的，產地均為「一帶一路」合作國家，與接受廉署調查時飲用的咖啡不同。咖啡廳亦希望吸引市民及遊客，署方曾測試過咖啡廳一次可容納最多70人，多人時會有人流管制措施。市民亦不須留在現場等候，可透應用程式知道咖啡何時準備好。「一九七四咖啡廳」早前在廉署內部試業兩天，每日售出約200多杯咖啡。

廉政公署社區關係處處長麥偉強表示，透過咖啡及場內展品，希望將反腐倡廉的理念傳遞給市民及遊客，令全世界變得更廉潔。而「一九七四」是在內部命名比賽中，近180多個作品中選出的，而「一九七四」正是廉政公署成立的一年。他又說，當時廉署有英藉員工，其時已帶入了「飲咖啡文化」。胡英明指咖啡廳由構思到成事僅三個月，過程中曾面對領取牌照及衛生等問題，幸好有食環署提供建議協助；獲財經局大力支持咖啡廳開業。

胡英明指咖啡廳由構思到成事僅三個月，過程中曾面對領取牌照及衛生等問題，幸好有食環署提供建議協助；獲財經局大力支持咖啡廳開業。（黃浩謙攝）

他續說，廉署着力於執法、防貪及宣傳教育三方面，使香港成為全球最廉潔地方之一，這個「金漆招牌」靠大家打拼而來，要與廣大市民分享。適逢廣署成立50周年，希望市民在品嘗咖啡之餘，可以看到廉署過去、現在及未來的發展，亦期望市民「自己行入嚟飲，唔使我哋請佢返嚟飲」。

廉署早前已推出「咖啡年華」短片，邀來廉署社區關係市民諮詢委員會委員鄺美雲擔綱演出。鄺美雲表示自己加入了廉政公署已有約一年時間，會隨時候命負責宣傳教育工作。她認為「公平、公正、公義」社會，學會「點樣做一個正正經經、正道嘅人」十分重要，希望可以透過「一九七四咖啡廳」將信息傳遞出去。

律政司司長林定國、財經局局長許正宇，以及立法會議員江玉歡等嘉賓獲邀出席，林定國說笑指收到邀請時「個心離一離」，並即時自我檢討。他認為在香港法治上，廉署出力不少，並將廉潔「植入香港人基因」，成為香港人一個鮮明的性格。許正宇笑言自己一得知廉署打算開咖啡廳，雖然「冇乜權，好多嘢要等立法會議員批」，但亦即時表示支持，希望未來咖啡店客似雲來。

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