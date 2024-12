廉政公署在北角總部開設的「一九七四咖啡廳」近日遊人不絕,署方在聖誕節前夕舉辦「期間限定」的午間音樂表演,聯乘聖士提反女子中學的合唱團成員及廉署菁英誠信領袖,一連兩日演繹多首經典的聖誕名曲,如《Jingle Bells》和《All I Want For Christmas Is You》,吸引市民和遊客一邊飲廉署咖啡,一邊感受聖誕節日氣氛。



廉署表示,希望是次午間音樂表演為青年人提供平台,發揮音樂才華,讓青年和市民在咖啡廳與廉署人員交流,加深認識廉署工作。熱愛音樂的廉署菁英誠信領袖、內地留學生Matthew,聖誕假期亦專程來港參與表演,以電子琴彈奏多首歌曲,帶動現場氣氛。

咖啡廳在節日期間舉行打卡活動送出限量版紀念品,開放時間為星期一至六上午10時至下午5時,逢星期日及公眾假期休息。