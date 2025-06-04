皇后山邨食水事故｜水務署FB再稱符標準　留言：叫署長飲畀我哋睇

粉嶺皇后山邨及山麗苑近日爆出食水水質事故，有居民發現水中含黑色顆粒，水務署署長黃恩諾周一曾（2日）表示黑點已「沖走晒」，並多次強調「水質安全飲用」。然而，皇后山邨及山麗苑有部份居民昨日（3日）仍發現水中有不少黑色物質，有街坊稱女兒飲用食水後腹瀉，懷疑跟黑點有關。



水務署昨晚再透過「滴惜仔」社交平台指，十分關注個別住戶的肚瀉情況，又指：「到目前為止，所有從皇后山邨及山麗苑抽取的食水樣本的檢測結果均符合香港食水標準。」相關貼文即惹來留言稱：「若符合標準，叫佢哋署長自己飲比（畀）我哋睇。吾糸（唔係）佢飲，定講得好好聽。」



從居民提供的照片可見清晰的黑色顆粒。（陳葦慈攝）

事隔5日黑色顆粒是何物仍未有官方說法

上月31日起，有皇后山邨居民表示食水有黑色顆粒。水務署當日起安排團隊沖洗水缸及水喉，並在邨內放置多個取水箱。至今，有關部門仍未交代相關黑色顆粒是何物。

水務署安排團隊沖洗水缸及水喉。（陳葦慈攝）

水務署在邨內放置多個取水箱。（陳葦慈攝）

水務署署長黃恩諾周一（2日）表示，團隊已沖走大部分黑色物質，食水現時安全可用。惟居民蔡小姐昨日（3日）不認同水質安全，指其12歲女兒上周六飲用食水後腹瀉，有其他家長亦反映子女有相同情況，懷疑跟黑色顆粒有關。

水務署署長黃恩諾。（資料圖片／發展局圖片）

皇后山邨居民蔡小姐指其12歲女兒上周六飲用食水後腹瀉。（陳葦慈攝）

水務署：皇后山邨及山麗苑食水樣本符合香港食水標準

水務署昨晚透過「滴惜仔」社交平台指，到目前為止，所有從皇后山邨及山麗苑抽取的食水樣本的檢測結果均符合香港食水標準。署方表示，水中發現的沉積物溯源工作仍在進行中，有關樣本已送交政府化驗所檢驗。

署方亦表示十分關注個別住戶的肚瀉情況，即使食水檢測結果符合香港食水標準，為釋除疑慮，已將有關食水樣本的檢測報告交予衞生署審視，以供衞生署作評估。署方稱，當屋苑每次清洗水缸完成後，水務署亦會再抽驗水樣本，持續監測水質，確保食水安全。

然而，相關帖文惹來網民留言批評。有並非住於相關屋苑的網民指雖不是皇后山居民但也不吐不快，形容水務署只口說水質沒問題是不夠力去說服大家：「其實最好請處（署）長自己過去，即場飲番1L（公升）做測試。」

他又指政府部門應多落區，了解民情，急市民之急：「不就是政府的為民處事的宗旨嗎？」另有留言稱：「若符合標準，叫佢哋署長自己飲比（畀）我哋睇。唔係佢（署長）飲，一定講得好好聽。」