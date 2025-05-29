消息：藝人鄭敬基表妹及表妹夫　被警國安處帶署調查

藝人鄭敬基涉嫌「煽動分裂國家罪」及「勾結外國勢力」罪，於2024年12月被警方通緝，其表妹及表妹夫今早（29日） 被警方國安處人員帶到青衣警署，協助調查鄭敬基勾結外部勢力危害國家安全等罪行。



鄭敬基表妹及表妹夫（戴鴨舌帽兩人） 被警方國安處人員帶到青衣警署。（馬耀文攝）

鄭敬基的表妹夫（戴鴨舌帽）乘警方私家車離開警署。（馬耀文攝）

5月8日，警方國安處亦曾經將鄭敬基的表弟及表弟婦帶返警署調查。

藝人鄭敬基涉嫌「煽動分裂國家罪」及「勾結外國勢力」而被通緝。（資料圖片）

鄭敬基涉「煽動分裂國家罪」及「勾結外國勢力」被通緝

涉「煽動分裂國家罪」及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」（違反《香港國安法》第二十一及二十九條）。案情指鄭於2020年7月至2024年6月期間，於社交媒體平台 操 作 一 個 名 為「HongKonger Station香港台」的頻道發布多段煽動分裂國家的影片，並多次透過不同的平台和形式，請求外國對中央和特區官員進行「制裁」及對中華人民共和國及香港特別行政區採取其他敵對行動。

鄭敬基早前參與加拿大國會選舉，其後在X發文未能勝出。

早前加拿大舉行國會選舉，鄭敬基代表保守黨競逐多倫多當河谷北（Don Valley North）選區議席，惟自由黨候選人遲月（Maggie Chi）得票53%，確認當選，鄭敬基其後在社交平台宣布敗選。

點票結果顯示，鄭敬基跟遲月相差約5000票，得票率42.6%，排名第二。他在X發文表示，雖然未能勝出，但衷心感謝保守黨對他的信任。