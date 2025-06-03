警國安處拘1男4女涉宣揚台獨港獨 35歲男涉變聲虛報在啟德放炸彈
撰文：凌逸德
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警務處國家安全處拘捕1男4女，涉嫌發表港獨及台獨言論；其中一名35歲男子，涉用變聲軟件製作聲帶報案，稱會在啟德體育園放置炸彈及引爆。警國安處昨日（2日）拘捕該5名男女及搜查單位，暫無發現任何爆炸品裝置，正調查疑犯犯案目的及政治主張。由於有人將涉案電話棄置海邊，警方派員落海搜索。
國家安全處總警司李桂華下午5時許，在紅磡德豐街交代案情時指，此案涉及4月29日至5月20日一系列案件，有人透過電郵及社交媒體向警方發放信息，宣揚台獨或廢除香港國安法言論；其中一次揚言準備引爆藏在中方一駐港機構的炸彈。
另外，5月13日有人又致電999，表示在當日稍後，於啟德體育園一音樂會放置炸彈及會引爆，宣揚台獨及港獨。案件嚴重，涉及恐怖活動及危害國安。
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警方國安處接手追查後，發現一名35歲中國籍男子與連串案件有關，他涉在5月13日利用手機用變聲軟件製作聲帶後，在紅磡附近致電999報案，再將電話棄置海邊。
人員昨日拘捕該名男子，亦拘捕4名20至38歲中國籍女子，並搜查4個單位，檢獲一批與案有關的電話及電腦設施，暫無發現任何爆炸品裝置。現時調查方向包括疑犯犯案目的及政治主張。警方其後安排蛙人落海尋找電話；現場可見，警方特別任務連（飛虎隊）水鬼隊於下午約5時35分落海搜索，至約6時15分上水，歷時約40分鐘。
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李桂華重申，除《香港國安法》第24條的威脅實施恐怖活動罪外，警方亦有試圖從《公安條例》第28條炸彈嚇詐行為方向調查，前者涉及無期徒刑，後者及涉罰款15萬元及監禁5年。他斥涉案者的行為相當不負責任，浪費警力及公共資源，對社會構成恐慌，強調警方有決心、有能力偵破破這類罪案案。
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