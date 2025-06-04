零售協會：港人內地客消費力降　倡加快整合銷售渠道　開拓新市場

香港零售管理協會今日（4日）在香港會議展覽中心舉行「2025香港零售高峰會」，邀請了AI人工智能和大數據專家、香港及國際著名零售集團及品牌負責人等十多位業界翹楚出任嘉賓講者及主持，圍繞零售業界當前所面對的挑戰和機遇出謀獻策。



協會主席謝邱安儀致開幕詞時表示，在極端的市場變化下，業界應抱開放態度尋找變革方向，包括加快整合線上線下銷售渠道，以及改善實體零售，為顧客創造具獨特性及吸引力的購物體驗。



香港零售管理協會今日在香港會議展覽中心舉行「2025香港零售高峰會」。（香港零售管理協會提供）

協會在開幕禮安排一段由無人機結合機器狗的表演，呼應今年大會主題「零售轉型︰破局求變」。協會主席謝邱安儀表示︰「新零售必須擁抱AI人工智能、創新科技，重視消費體驗，並抓緊香港在盛事、低空經濟，以至銀髮經濟等不同範疇的發展機遇，為香港零售突破局限、揭開新篇。」

協會在開幕禮安排一段由無人機結合機器狗的表演。（香港零售管理協會提供）

零售業務大萎縮 倡業界尋變革 打入大灣區市場

她致開幕詞時表示，香港零售業在過去短短幾年，從過去擁有一個非常穩定的本地市場，以及接待大量為了購物而來的遊客購物天堂，到今天因為地緣政治影響環球經濟，港人和內地旅客消費力下降，令業務大大萎縮。

她鼓勵業界積極面對，並建議業界擁抱極端的市場變化，接受創新思維，抱開放態度尋找變革方向，包括加快整合線上線下銷售渠道，以及改善實體零售，為顧客創造具獨特性及吸引力的購物體驗。

縱使競爭激烈，她深信香港的品牌仍具備獨特優勢，所以香港零售商可以放眼四方，開拓更多新市場，例如先進駐大灣區市場，從而進入內地其他省市；又或透過與海南合作，達更大的協同效應。

香港零售管理協會主席謝邱安儀。（香港零售管理協會提供）

丘應樺：本地零售業無可否認受影響

商務及經濟發展局局長丘應樺為峰會主禮嘉賓。他在致辭時表示，香港零售業正面臨不同的挑戰。外圍經貿環境持續不明朗，加上本地經濟正經歷結構轉型，以及市民和遊客消費習慣的改變，無可否認本地零售業受到一定影響，但相信努力求變去尋找新機遇，仍然能夠「迎來更好明天」。

商務及經濟發展局局長丘應樺。（香港零售管理協會提供）

今年零售高峰會邀請十多位業界代表出任嘉賓講者及主持，包括來自全球領先的數碼化支付公司、內地金融科技和社交平台巨企，亦有AI人工智能和大數據專家等，過程中探討業界在當前挑戰和機遇下，如何作出突破轉型等。