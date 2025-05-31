DONKI第一滴血　小西灣分店今結業　居民感可惜：有同孫仔嘅回憶

日本連鎖超市「驚安之殿堂」（DON DON DONKI）2019年進軍本港，並積極擴張業務。6年後，DONKI流下「第一滴血」，小西灣分店今日（31日）最後營業。有街坊指，該分店充滿她與孫兒的回憶，對於分店結業感可惜，認為日常生活會較不便，畢竟區內超市數量不多。



今午所見， 大部份貨架已然清空。（吳美松攝）

有街坊認為，小西灣DONKI分店結業後，平日要購買日用品時會較為不便。鍾太太指，附近有另一間超市，但貨品種類不及DONKI多，加上該分店有她與孫兒的回憶，平日也會帶孫兒來逛逛，「佢由推唔到啲bb車到推得到」，大感可惜。

鍾先生就稱，該舖位一向轉手得快，上一個租戶是一間酒樓，也是大約5、6年便結業，「都係一、兩個租期」過後便離場，今次DONKI分店的「壽命」也是差不多。

小西灣DONKI今日結業，所有水果和蔬菜8折出售。（吳美松攝）

大半貨架已清空 精選商品折扣低至半價

張先生及太太也是該分店的常客，張太太指日後會轉去DONKI銅鑼灣分店。張先生便認為DONKI比其他超市優勝之處是有較多自家產品，種類也較多，如成人用品等。

該分店今午人流不算多，而且大半貨架已清空，不少冰箱已關閉電源。分店今日限定推出感謝祭，精選商品折扣低至半價，惟場內不見有顧客大量「掃貨」。據職員表示，今日分店將照常營業至晚上11時，「不過到時應該冇乜嘢賣」。

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稱租約期滿結業 正另選新址開新店

2019年，DONKI攻入本港後便迅速「攻城掠地」，開了不少分店，不時有人指DONKI過度擴張。去年DONKI黃埔分店就曾傳出結業消息，不過最終在8月中重開，更擴張了面積，似乎仍能在市場站得住腳。

直至上月底，DONKI宣布小西灣分店今日後結束營業，官方指由於租約期滿，又指正積極尋找適合開設新店的地方。翻查資料，小西灣門店於2021年2月開幕，面積為20,279平方呎。