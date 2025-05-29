日本品牌逆市攻港｜學者分析在港開店：吸內地客、租金平、售價高

【日本過江龍／3COINS／大國藥妝／零售業／零售市道】日本知名雜貨店3COINS銅鑼灣香港首店，即將在今年7月份開幕，另外大國藥妝也計劃在尖沙咀開店。其實若翻查2019年起攻港的日本品牌，包括DONKI及松本清等，由新冠疫情開始已不斷在各大商場「插旗」，後者更在短短3年內開設13間門店。



雖然本港零售及餐飲市道低迷，結業潮至今未停過，不過綜合多名經濟學者的分析，香港或成為日本品牌邁向內地市場的踏腳石，由於對於內地旅客而言，南下香港相比飛往日本更為方便，適逢香港租金下調，估計日本品牌採取「人棄我取」的策略，透過知名度帶動商場人流的優勢，向業主商討更合適的租金。



此外，香港社會正值消費降級，淘寶商品更是大行其道，惟部份市民或期望購入由日本製造或監管質素的平價貨品，加上香港商品的售價仍較日本高；反觀日本經濟停滯不前，企業盈利的成長空間有限，因此擴展香港市場則成為另一條出路。



日本牛肉飯連鎖店松屋首間香港店在2024年8月11日開張，吸引食客一早到來排隊，中午人龍維持超過20人。（資料圖片／夏家朗攝）

日本牛肉飯連鎖店松屋首間香港店在2024年8月11日開張，吸引食客一早到來排隊，中午人龍維持超過20人。（資料圖片／夏家朗攝）

日本連鎖牛肉飯品牌食其家在2019年12月12日進軍香港，當日座無虛席。（資料圖片／歐嘉樂攝）

松本清首間香港門店在2022年5月11日於觀塘apm開幕，開門前已有近百名市民在店外排隊。（資料圖片／張浩維攝）

松本清進軍香港後急速擴張，短短3年已開設13間門店。（資料圖片／張浩維攝）

大國藥妝及3COINS將在港開首店

近年本港餐飲業及零售業市道低迷，結業潮至今仍未停止，不過最近有兩個日本知名的連鎖品牌，即將「逆市」進軍香港。其中藥妝店大國藥妝已在求職網站刊登招聘廣告，疑似計劃在尖沙咀港鐵站開設香港首店，而雜貨品牌3COINS已確實在今年7月份，於銅鑼灣希慎廣場B2層開業。

其實若翻查2019年起攻港的日本品牌，包括同樣出售雜貨的DONKI、另一間知名藥妝店松本清，不斷在各大型商場「插旗」，後者更在短短3年內開設13間門店。究竟香港有什麼優勢，吸引該批日本品牌「前仆後繼」攻港呢？

業務超市在2021年5月6日開張，直至5月8日店外仍大排長龍。（資料圖片／余俊亮攝）

業務超市在2021年5月6日開張，直至5月8日店外仍大排長龍。（資料圖片／余俊亮攝）

DONKI中環店在2010年10月15日開幕，店內人頭湧湧。（資料圖片／李澤彤攝）

DONKI中環店在2010年10月15日開幕，全日店外大排長龍。（資料圖片／李澤彤攝）

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量。（資料圖片／黃浩謙攝）

莊太量︰內地無日本藥妝店 關焯照︰訪港旅客數字復蘇

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，日本藥妝店暫未擴展至內地市場，內地人只能夠飛往日本購物，因此對3COINS及大國藥妝而言，進軍香港則成為商機。

即係有啲產品國內冇嘅，本身好多人已經去日本買，喺香港開應該有市場喺度。 中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照。（資料圖片）

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照指出，訪港旅客數字近年逐步復蘇，雖然內地旅客在疫情後改變旅遊模式，消費力有所下降。但他認為內地旅客仍然對日本商品感到興趣，估計是該兩個品牌攻港原因之一,「佢哋唔使去日本，可以慳返程機票錢嘛。」

恒大市場系高級講師殷暉。（受訪者提供圖片）

殷暉分析兩原因︰租金吸引、內地旅客來港較日本方便

恒大市場系高級講師殷暉則指，現階段為日本品牌攻港的最佳時機，由於本港零售業不景，不少大型商場及街舖已開始縮減租金，3COINS及大國藥妝的優勢在於知名度高，可提高商場的人流，估計更容易向業主商討更合適的租金。

其次是香港可作為日本品牌進軍內地的踏腳石，殷暉認為本港營業環境較內地安全，毋須擔心民間的反日情緒，日本品牌可分析香港門店所搜集的數據，再判斷下一步是否需要到內地擴展。

雖然內地去日本係好方便，但點都冇嚟香港咁方便，如果一半生意都係內地旅客，倒不如直接去內地。 恒大市場系高級講師殷暉

不過殷暉指出，日本品牌攻港並非百份百一帆風順，由於本港藥妝店的競爭激烈，對手包括DONKI、松本清及龍豐等，因此藥妝店需要推出更特別的商品，以增強競爭力，但無論如何，最終得益者仍是香港消費者。「餅就得咁大喇，要競爭嘅話，就要賣特別嘅嘢，或者價錢更加吸引。」

經濟學者李兆波。（資料圖片）

李兆波︰香港商品定價高 日本無通貨膨脹、企業成長空間有限

日本品牌攻港除了針對內地旅客外，也可能考慮到當地增長緩慢的經濟狀況。經濟學者李兆波認為，香港商品的定價較日本高，更不斷在通貨膨脹，反觀日本則沒有通貨膨脹，即財務報表的成長空間有限，擴展香港市場則成為另一條出路。

香港大學經濟及工商管理學院講師阮穎嫻。（資料圖片／黃浩謙攝）

阮穎嫻︰淘寶商品大行其道 部份港人或期望買日本平貨

港大經濟及工商管理學院講師阮穎嫻，則從港人角度出發。她分析指，香港社會正經歷消費降級，市民傾向購買民生用品，其中淘寶商品更是大行其道，惟部份市民或期望購入由日本製造，或是由日本品牌監控質素的平貨貨品，估計3COINS因而選擇攻港。

阮穎嫻又指，本港平價商品市場規模逐漸龐大，具有一定差異化空間，加上目前租金水平較低，商戶能夠進一步壓低貨品價格。「不過講唔埋，我唔知佢哋最後會唔會好成功，但賣市井嘢有運行。」