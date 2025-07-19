迪士尼樂園20周年　多條路線列車有米奇老鼠等裝飾　迪士尼站換裝

港鐵迪士尼線及香港迪士尼樂園度假區20周年，多列港鐵列車與車站由6月起換上與迪士尼相關的派對新裝，讓乘客及跨境旅客在旅程中可看到米奇與好友、Duffy 與好友等一班派對主人家為主題的列車。



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由現時至9月中，迪士尼線列車車窗佈滿迪士尼朋友為主題的裝飾，乘客更可能會聽到迪士尼朋友的限定廣播。迪士尼站會換上20周年主題裝飾迎接乘客，而欣澳站的月台幕門更有迪士尼朋友主題裝飾。

荃灣線每卡車廂由車頭到車尾都變成彩帶紛飛的包廂，米奇與好友、Duffy與好友、Pixar人氣角色等一班角色會於車廂不同位置的牆貼上現身；東鐵線亦會有同樣裝飾。

乘搭機場快線也可看到米奇與好友、Duffy與好友、迪士尼公主等角色圖案，會現身於車廂牆和座位椅背。乘客於星期二至日 13:43、14:53、16:02於香港站登上機場快線，即可看到。

高鐵主題列車將於2025年盛夏啟航，乘客於活動期間乘搭指定車次的高鐵動感號來往香港西九龍站、廣州南站、深圳北站及福田站，將有機會與香港迪士尼20周年奇妙派對主題列車相遇。以米奇與好友、 Duffy與好友和來自《魔雪奇緣》及《優獸大都會》等迪士尼人氣角色為主題的裝飾將設於列車內外，讓乘客盡情打卡。