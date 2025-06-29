香港迪士尼20周年活動啟動　陳茂波：為增強樂園吸引力要放遠目光

香港迪士尼樂園度假區今年9月開業20周年，樂園為期一年的20周年慶祝活動，於周六（28日）隨着「20周年奇妙派對揭幕儀式」動正式開始，港迪士尼有史以來最大型巡遊「迪士尼好友巡遊派對」首場表演上映，11架全新花車、30多位迪士尼角色揭開序幕。



財政司司長陳茂波主禮致辭時表示，過去20年香港迪士尼成為本港、內地以至國際旅客喜愛的旅遊勝地，「這個地方贏得數百萬位不同年紀賓客的喜愛，成為了快樂、創意和夢想的象徵。」他表示，為進一步增強香港迪士尼的吸引力，「我們要放遠目光，透過加強與社區和企業的合作、推出更多元化的產品，以及開拓更具創意的合作模式，讓訪港旅客有更具沉浸感和豐富的體驗。」



香港迪士尼樂園度假區6月28日舉行「20 周年奇妙派對揭幕儀式」，正式開展為期一年的20周年慶祝活動。(香港迪士尼提供圖片）

城堡派對與入場人士一同載歌載舞

為奇妙派對打響頭炮為「迪士尼好友 Live：城堡派對」，這個周年限定城堡演出結合強勁的音樂、視覺特效、巨型舞台裝置，以演唱會形式帶來派對氣氛。主人家米奇、米妮、高飛、唐老鴨、Duffy 與好友，以及睡公主、蒂安娜與貝兒以從未亮相的派對禮服登場，與入場人士一同載歌載舞。

香港迪士尼樂園度假區6月28日舉行「20 周年奇妙派對揭幕儀式」，香港迪士尼有史以來最大型巡遊「迪士尼好友巡遊派對」的首場表演隨即開始。(香港迪士尼提供圖片）

香港迪士尼樂園度假區6月28日舉行「20 周年奇妙派對揭幕儀式」，香港迪士尼有史以來最大型巡遊「迪士尼好友巡遊派對」的首場表演隨即開始。(香港迪士尼提供圖片）

最大型巡遊「迪士尼好友巡遊派對」有11架全新花車

其後香港迪士尼有史以來最大型巡遊「迪士尼好友巡遊派對」首場表演開始，有11架全新花車，30多位迪士尼角色、以及超過100位表演者於約30分鐘的演出中沿途載歌載舞。

巡遊派對由米奇老鼠領航，於全新花車上現場打鼓；七位Duffy與好友首次全員現身森林主題花車上，來自彼思動畫製作室電影《反斗奇兵》的胡迪親自駕駛遙控車進場，與來自彼思動畫製作室電影《怪獸公司》的毛毛和大眼仔齊齊登場，財政司司長陳茂波和文體旅局局長羅淑佩觀看時，與演藝人互動打氣。

香港迪士尼樂園度假區6月28日正式開展為期一年的20周年慶祝活動「20周年奇妙派對」。(香港迪士尼提供圖片）

迪士尼公主們換上全新服飾 坐上奇妙夢想城主題花車壓軸登場

來自華特迪士尼動畫製作室電影的《優獸大都會》主題花車除了融入香港獨有的天際線的元素，更迎來狐狸阿力與兔仔朱迪等人氣角色，賓治亦將粉墨登場。此外同樣來自華特迪士尼動畫製作室電影的《大英雄聯盟》中的阿廣將首次穿上盔甲亮相，與他親手打造的醫神一同加入巡遊表演，並加入Megabot裝置，伴隨著演藝人員的舞步，將巡遊派對氣氛推至新高。

壓軸登場的迪士尼公主們換上全新的服飾，乘坐上以奇妙夢想城堡作為主題的花車，為這場巡遊結尾。

香港迪士尼樂園度假區6月28日舉行「20 周年奇妙派對揭幕儀式」，香港迪士尼有史以來最大型巡遊「迪士尼好友巡遊派對」的首場表演隨即開始，壓軸登場的迪士尼公主們換上全新的服飾，乘坐上以奇妙夢想城堡作為主題的花車。(香港迪士尼提供圖片）

香港迪士尼樂園度假區6月28日舉行「20 周年奇妙派對揭幕儀式」，正式開展為期一年的20周年慶祝活動。(香港迪士尼提供圖片）

昇華版夜間匯演延長至近30分鐘 無人機表演與光影交錯

昇華版夜間匯演「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」將是20周年派對期間上映，整個匯演延長至近30分鐘，夜空中勾畫出璀璨奪目的「2」字，與米奇頭像組成20周年標誌；投影效果更一路延伸至美國小鎮大街，與無人機表演一同交織出光影交錯的夢幻夜空。這場演出呈現近200幕全新場景，當中包括全新迪士尼角色驚喜亮相，如《灰姑娘》的仙女教母、《阿拉丁》的精靈及Duffy與好友等，將首次現身在星空派對中。

香港迪士尼特別將「雙重暢玩」門票優惠延長至7月31日，本港居民可以專享一個價格暢玩樂園兩次，優惠亦包括多張購物及餐飲禮券。而即日起至9月27日購買指定1日門票的賓客，即可獲贈20周年SouvenEAR迷你派對帽一頂 。

香港迪士尼樂園度假區6月28日舉行「20 周年奇妙派對揭幕儀式」，正式開展為期一年的20周年慶祝活動。財政司司長陳茂波（左二)和文體旅局局長羅淑佩（左一）觀看巡遊時，與演藝人互動打氣。(香港迪士尼提供圖片）

香港迪士尼樂園6月28日舉行「20周年奇妙派對揭幕儀式」。財政司司長陳茂波（右四）率文體旅局局長羅淑佩（右三)、常任秘書長沈鳳君（右二)、旅遊事務專員張馮泳萍（右一)和旅遊發展局主席林建岳（左三)，與迪士尼樂園國際總裁兼董事總經理艾書琳(左四）及香港迪士尼樂園行政總裁莫偉庭（左二)出席。（香港迪士尼提供圖片）

陳茂波：香港迪士尼贏得數百萬位不同年紀賓客的喜愛

財政司司長陳茂波表示，過去20年，香港迪士尼不僅成為本港、內地以至國際旅客喜愛的旅遊勝地，「更成為一個讓故事活現、讓夢想飛翔的地方。這個地方贏得數百萬位不同年紀賓客的喜愛，成為了快樂、創意和夢想的象徵。」

他表示，為進一步增強香港迪士尼的吸引力，「我們要放遠目光，透過加強與社區和企業的合作、推出更多元化的產品，以及開拓更具創意的合作模式，讓訪港旅客有更具沉浸感和豐富的體驗。」

香港迪士尼樂園度假區6月28日舉行「20 周年奇妙派對揭幕儀式」，正式開展為期一年的20周年慶祝活動。財政司司長陳茂波表示，為進一步增強香港迪士尼的吸引力，要放遠目光，讓訪港旅客有更具沉浸感和豐富的體驗。(香港迪士尼提供圖片）

迪士尼樂園國際總裁兼董事總經理：期待香港迪士尼有一個光明未來

迪士尼樂園國際總裁兼董事總經理艾書琳致辭說：「迪士尼以獨特的故事聞名全球，而香港迪士尼正是這方面的最佳典範。」她表示，很自豪，香港迪士尼已融入社區並密不可分，已經成為旅遊旗艦、亦是旅遊及家庭娛樂產業的最大僱主，以及眾多人的快樂泉源。「我們期待香港迪士尼有一個光明的未來。」

香港迪士尼樂園度假區6月28日舉行「20 周年奇妙派對揭幕儀式」，正式開展為期一年的20周年慶祝活動。迪士尼樂園國際總裁兼董事總經理艾書琳說，迪士尼以獨特的故事聞名全球，而香港迪士尼正是這方面的最佳典範。(香港迪士尼提供圖片）

香港迪士尼行政總裁莫偉庭：假區對所促進的團結精神引以為傲

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，20年來樂園作為首屈一指的旅遊旗艦，為本港經濟和社區帶來正面貢獻，香港迪士尼總是最熱門旅遊點推介之一。他表示，回望過去點滴，度假區對所促進的團結精神引以為傲，「讓大家的城市更快樂、更溫馨。我們的未來充滿無限可能，迫不及待在香港寫下更多篇章。」

香港迪士尼樂園度假區6月28日舉行「20 周年奇妙派對揭幕儀式」，正式開展為期一年的20周年慶祝活動。香港迪士尼樂園行政總裁莫偉庭說，回望過去點滴，度假區對所促進的團結精神引以為傲。(香港迪士尼提供圖片）