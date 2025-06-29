港鐵職員迪士尼站粵普英「Rap式」分流爆紅！揭驚人身份：有才華

【港鐵／香港迪士尼／Rap】平凡的工作也可增添樂趣。內地小紅書及本港社交平台近日瘋傳多段影片，港鐵香港迪士尼站1名男職員用普通話、粵語及英語，以「Rap」方法作出分流指示，生動有趣。港鐵職員「洗腦式Rap」影片震驚網民，大讚「好洗腦！好敬業！」、「行行出狀元」、「高手在民間」、「港鐵要嘉許咁有熱誠嘅員工」。



影片流傳後，有網民「起底」發現該港鐵男職員驚人身份，形容是「香港鐵路歷史活字典」。網民知悉後感嘆「給地鐵工作埋沒了嘅表演者」。



內地小紅書及本港社交平台近日瘋傳多段影片，港鐵香港迪士尼站1名男職員用普通話、粵語及英語，以「Rap」方法作出分流指示，生動有趣。（Threads影片截圖）

原來分流工作也可以這樣有趣！小紅書及Threads等社交平台近日瘋傳多段影片，分享港鐵香港迪士尼站1名男職員用兩文三語以「Rap」方法作出分流指示，留言「好洗腦呀，港迪地鐵站順口溜式播報」。

港鐵職員兩文三語「Rap」出分流指示

影片見到，該男職員站在入口附近，以普通話、粵語及英語「Rap」出分流指示，「微信支付寶走左邊，Octopus keep left please，Visa Master keep right please，credit cards to your right，沒帶行李走左邊，無帶行李靠左行，無帶行李靠左入」，配合手部動作指示乘客離開方向，一直重複沒有間斷。

該男職員站在入口附近，以普通話、粵語及英語「Rap」出分流指示。（Threads影片截圖）

該男職員站在入口附近，以普通話、粵語及英語「Rap」出分流指示。（Threads影片截圖）

該男職員站在入口附近，以普通話、粵語及英語「Rap」出分流指示。（Threads影片截圖）

網民激讚：好洗腦！好敬業！

影片引來網民熱議，大讚該港鐵男職員「做得好」，「好洗腦！好敬業！欣賞欣賞」、「行行出狀元，喺返工時間搵到樂趣，真好」、「有才華，好過屯馬開通真的很興奮」、「respect」、「把無聊的工作變有趣，個人都開心啲」、「音樂人嚟，有啲料到，欣賞佢態度，咁悶嘅工作俾佢變到好歡樂」、「高手在民間」、「Good job」、「今日Disney嘅人潮唔係講笑，佢嘅清晰指示真係有幫助㗎，入閘嘅時候聽到佢幫啲乘客都係好斯文好nice」、「港鐵要嘉許咁有熱誠嘅員工」、「呢個直頭要加人工畀佢」。

有網民「起底」發現該港鐵男職員原來是鐵路展導賞員。（Threads影片截圖）

揭男職員驚人身份

影片廣傳後，有網民「起底」發現該港鐵男職員驚人身份，原來是鐵路展導賞員，有深厚鐵路歷史知識，形容是.「香港鐵路歷史活字典」。有網民知悉後指出，「突然發現原來之前聽過佢導賞」、「給地鐵工作埋沒了嘅表演者」。