港鐵職員迪士尼站粵普英「Rap式」分流爆紅！揭驚人身份：有才華

【港鐵/香港迪士尼/Rap】平凡的工作也可增添樂趣。內地小紅書及本港社交平台近日瘋傳多段影片,港鐵香港迪士尼站1名男職員用普通話、粵語及英語,以「Rap」方法作出分流指示,生動有趣。港鐵職員「洗腦式Rap」影片震驚網民,大讚「好洗腦!好敬業!」、「行行出狀元」、「高手在民間」、「港鐵要嘉許咁有熱誠嘅員工」。



影片流傳後,有網民「起底」發現該港鐵男職員驚人身份,形容是「香港鐵路歷史活字典」。網民知悉後感嘆「給地鐵工作埋沒了嘅表演者」。



內地小紅書及本港社交平台近日瘋傳多段影片,港鐵香港迪士尼站1名男職員用普通話、粵語及英語,以「Rap」方法作出分流指示,生動有趣。(Threads影片截圖)

原來分流工作也可以這樣有趣!小紅書及Threads等社交平台近日瘋傳多段影片,分享港鐵香港迪士尼站1名男職員用兩文三語以「Rap」方法作出分流指示,留言「好洗腦呀,港迪地鐵站順口溜式播報」。

港鐵職員兩文三語「Rap」出分流指示

影片見到,該男職員站在入口附近,以普通話、粵語及英語「Rap」出分流指示,「微信支付寶走左邊,Octopus keep left please,Visa Master keep right please,credit cards to your right,沒帶行李走左邊,無帶行李靠左行,無帶行李靠左入」,配合手部動作指示乘客離開方向,一直重複沒有間斷。

該男職員站在入口附近,以普通話、粵語及英語「Rap」出分流指示。(Threads影片截圖)

網民激讚:好洗腦!好敬業!

影片引來網民熱議,大讚該港鐵男職員「做得好」,「好洗腦!好敬業!欣賞欣賞」、「行行出狀元,喺返工時間搵到樂趣,真好」、「有才華,好過屯馬開通真的很興奮」、「respect」、「把無聊的工作變有趣,個人都開心啲」、「音樂人嚟,有啲料到,欣賞佢態度,咁悶嘅工作俾佢變到好歡樂」、「高手在民間」、「Good job」、「今日Disney嘅人潮唔係講笑,佢嘅清晰指示真係有幫助㗎,入閘嘅時候聽到佢幫啲乘客都係好斯文好nice」、「港鐵要嘉許咁有熱誠嘅員工」、「呢個直頭要加人工畀佢」。

有網民「起底」發現該港鐵男職員原來是鐵路展導賞員。(Threads影片截圖)

揭男職員驚人身份

影片廣傳後,有網民「起底」發現該港鐵男職員驚人身份,原來是鐵路展導賞員,有深厚鐵路歷史知識,形容是.「香港鐵路歷史活字典」。有網民知悉後指出,「突然發現原來之前聽過佢導賞」、「給地鐵工作埋沒了嘅表演者」。