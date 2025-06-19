迪士尼樂園慶20周年　昂坪360纜車11架水晶纜車以米奇Duffy等布置

香港迪士尼樂園度假區今年開園20周年，昂坪360纜車與迪士尼樂園今日（19日）公布，由6月21日起至8月31日推出限定11架香港迪士尼20周年主題水晶纜車，米奇與好友和Duffy與好友的20周年主題裝置亦將於昂坪市集亮相，包括約5.5米高的奇妙夢想城堡裝置。



是次合作連結大嶼山旅遊網絡，吸引本地賓客及海外旅客，製造協同效應全力支持香港旅遊業發展。



昂坪360纜車由6月21日起至8月31日推出限定11架香港迪士尼20周年主題水晶纜車。（昂坪360提供圖片)

昂坪360纜車由6月21日起至8月31日推出限定11架香港迪士尼20周年主題水晶纜車。（昂坪360提供圖片)

昂坪360纜車由6月21日起至8月31日推出限定11架香港迪士尼20周年主題水晶纜車。（昂坪360提供圖片)

昂坪360及迪士尼樂園今日在昂坪市集舉行活動開幕典禮。11架水晶纜車變身成香港迪士尼20周年主題水晶纜車，設計構思來自全新巡遊表演「迪士尼好友巡遊派對」，每架水晶纜車分別以不同迪士尼朋友為主題，包括米奇與好友、Duffy與好友、迪士尼公主、以及來自《優獸大都會》、《大英雄聯盟》、《反斗奇兵》、《怪獸公司》、《熊抱青春記》、《玩轉腦朋友》、《沖天救兵》及《奇幻魔法屋》的迪士尼朋友。

購買「香港迪士尼20周年主題水晶纜車」套票可享專屬通道優先登車。

+ 15

在市集圓形廣場內的米奇與好友20周年主題裝置，當中的米奇、米妮、唐老鴨、黛絲、高飛和布鲁托的塑像均穿上全新20周年限定服飾，約5.5米高的奇妙夢想城堡裝置前也登場。

昂坪市集涼亭前特設的Duffy與好友20周年主題裝置，是以香港迪士尼全新巡遊表演「迪士尼好友巡遊派對」中的Duffy與好友森林主題花車為設計藍本。在炎炎夏日下，換上巡遊限定服飾的 Duffy、ShellieMay、CookieAnn與LinaBell塑像於草地上和果樹下遊玩，邀請各位賓客一同參與於香港迪士尼的20周年派對。

+ 3

昂坪360及迪士尼樂園今日在昂坪市場舉行活動開幕典禮，文化體育及旅遊局旅遊事務署旅遊事務專員張馮泳萍（左三）等主禮。（昂坪360提供圖片)

昂坪360及迪士尼樂園今日在昂坪市集舉行活動開幕典禮，文化體育及旅遊局旅遊事務署旅遊事務專員張馮泳萍（左三）等主禮。（昂坪360提供圖片)

昂坪360及迪士尼樂園今日在昂坪市集舉行活動開幕典禮，文化體育及旅遊局旅遊事務署旅遊事務專員張馮泳萍（左三）等主禮。（昂坪360提供圖片)

文化體育及旅遊局旅遊事務署旅遊事務專員張馮泳萍在開幕典禮上致詞時表示，十分高興見證昂360與香港迪士尼的合作，彰顯了旅遊業界眾志成城的團結精神：「此次昂坪360的壯麗景色與香港迪士尼的奇妙派對氛圍相結合，揉合香港本地自然風光和全球粉絲喜愛的迪士尼故事主題，定必為遊客帶來驚喜。就此，我們鼓勵各景點繼續把握機遇，互相或與相關機構合作，推出聯乘產品及優惠，發揮協同效應，提供話題旅遊亮點之餘，亦為旅客提供更多多元及具吸引力的旅遊產品和體驗．」

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭（左）及昂坪360董事總經理董沛銓。（昂坪360提供圖片)

迪士尼樂園莫偉庭：一直致力增強香港的吸引力

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，樂園與昂坪360一直積極推動旅遊業發展，致力增強香港的吸引力。他指此次合作充分展現香港及大嶼山獨有的魅力，鄰近便捷的空陸交通更進一步提升旅客到訪的興致。我希望透過這次合作，向到訪昂坪360的賓客送上一封奇妙派對邀請函，誠邀來自世界各地的旅客一同參與香港迪士尼20周年奇妙派對！」

昂坪360董沛銓：向國際旅客展現大嶼山多元魅力無限可能

昂坪360董事總經理董沛銓祝賀香港迪士尼20周年快樂，並感謝文化體育及旅遊局、旅遊事務署及旅遊發展局的鼎力支持。他指這次跨景點合作是旅遊界一大突破，不僅為旅客提供嶄新的一站式旅遊體驗，透過協同效應，為香港旅遊業注入更多活力，向國際旅客展現大嶼山多元魅力的無限可能。「我們相信，這不僅能吸引更多國際賓客訪港，更能向本港市民展現大嶼山的獨有魅力！」