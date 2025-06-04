肉毒中毒｜2港婦深圳打肉毒桿菌毒素美容後中毒 一人留醫ICU危殆
撰文：倪清江
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衞生署衞生防護中心今晚（4日）公布兩名中年婦人5月中旬前往深圳一個私人處所接受肉毒桿菌毒素美容注射後，出現疑似肉毒中毒情況。其中一人四肢乏力、視力模糊及呼吸困難，返港到北區醫院求診，目前仍在該院深切治療部（ICU）留醫，情況危殆，另一人目前情況穩定。初步調查顯示，二人為朋友關係，她們相信有關注射人員並非專業醫護人員。
2人出現四肢乏力、視力模糊、雙眼下垂、呼吸困難和吞嚥困難
衞生防護中心表示，根據臨床診斷，兩宗個案的病人懷疑因注射肉毒桿菌毒素導致中毒。
首宗個案涉及一名49歲女病人。她於5月24日開始出現四肢乏力、視力模糊和呼吸困難，並於5月26日到深圳一醫院求診，同日入院，經治療後因病徵持續，她於5月28日返港並到北區醫院求診，目前仍在該院深切治療部留醫，情況危殆。
第二宗個案涉及一名50歲女病人。她於5月27日開始出現四肢乏力、雙眼下垂和吞嚥困難。她於6月3日到基督教聯合醫院求診，需留院治療，目前情況穩定。
肉毒桿菌毒素可能擴散 短至數小時出現視力模糊、呼吸困難問題
中心指出，由於中毒病人的相關肌肉會受影響，而肉毒桿菌毒素亦可能擴散，影響注射部位以外的其他範圍，故病人有可能出現眼瞼下垂、重影或視力模糊、咀嚼困難、聲音沙啞，甚至在吞嚥、說話或呼吸等方面出現問題。這些徵狀可能在注射後數小時、數日或數星期出現。
2人結伴在深圳私人處所注射 相信注射人員非專業醫護人員
衞生防護中心表示，初步調查顯示，二人為朋友關係。她們聲稱於5月中旬前往深圳一個私人處所接受肉毒桿菌毒素美容注射，她們相信有關注射人員並非專業醫護人員。
中心指在香港注射肉毒桿菌毒素只應由本地註冊醫生施行，消費者應了解醫生的全名，並查閲香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷；在香港以外地區接受注射，必須特別謹慎，確認有關人員合資格或已向相關當局註冊執業。一旦有來源不明的針劑，應拒絕接受注射。如有不適，應盡快向合資格醫護專業人員求診。
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