肉毒中毒｜2港婦深圳打肉毒桿菌毒素美容後中毒　一人留醫ICU危殆

衞生署衞生防護中心今晚（4日）公布兩名中年婦人5月中旬前往深圳一個私人處所接受肉毒桿菌毒素美容注射後，出現疑似肉毒中毒情況。其中一人四肢乏力、視力模糊及呼吸困難，返港到北區醫院求診，目前仍在該院深切治療部（ICU）留醫，情況危殆，另一人目前情況穩定。初步調查顯示，二人為朋友關係，她們相信有關注射人員並非專業醫護人員。



衞生署衞生防護中心呼籲市民只應接受由註冊醫生經臨床評估後處方和注射的肉毒桿菌毒素。（資料圖片）

2人出現四肢乏力、視力模糊、雙眼下垂、呼吸困難和吞嚥困難

衞生防護中心表示，根據臨床診斷，兩宗個案的病人懷疑因注射肉毒桿菌毒素導致中毒。

首宗個案涉及一名49歲女病人。她於5月24日開始出現四肢乏力、視力模糊和呼吸困難，並於5月26日到深圳一醫院求診，同日入院，經治療後因病徵持續，她於5月28日返港並到北區醫院求診，目前仍在該院深切治療部留醫，情況危殆。

第二宗個案涉及一名50歲女病人。她於5月27日開始出現四肢乏力、雙眼下垂和吞嚥困難。她於6月3日到基督教聯合醫院求診，需留院治療，目前情況穩定。

肉毒桿菌毒素可能擴散 短至數小時出現視力模糊、呼吸困難問題

中心指出，由於中毒病人的相關肌肉會受影響，而肉毒桿菌毒素亦可能擴散，影響注射部位以外的其他範圍，故病人有可能出現眼瞼下垂、重影或視力模糊、咀嚼困難、聲音沙啞，甚至在吞嚥、說話或呼吸等方面出現問題。這些徵狀可能在注射後數小時、數日或數星期出現。

衞生署衞生防護中心呼籲市民只應接受由註冊醫生經臨床評估後處方和注射的肉毒桿菌毒素。（資料圖片）

2人結伴在深圳私人處所注射 相信注射人員非專業醫護人員

衞生防護中心表示，初步調查顯示，二人為朋友關係。她們聲稱於5月中旬前往深圳一個私人處所接受肉毒桿菌毒素美容注射，她們相信有關注射人員並非專業醫護人員。

中心指在香港注射肉毒桿菌毒素只應由本地註冊醫生施行，消費者應了解醫生的全名，並查閲香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷；在香港以外地區接受注射，必須特別謹慎，確認有關人員合資格或已向相關當局註冊執業。一旦有來源不明的針劑，應拒絕接受注射。如有不適，應盡快向合資格醫護專業人員求診。