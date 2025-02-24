去年10宗肉毒中毒　八成內地注射　1人打瘦腿針入ICU後仍肌肉無力

肉毒桿菌可用於醫學美容，若過量注射或藥物品質有問題，則有可能引致中毒。醫管局香港中毒控制中心去年接獲10宗肉毒桿菌毒素中毒個案，按年增加9宗，為近年最高；而中毒個案中佔8成是在内地注射。

其中一名中年女性在内地注射「瘦腿針」後，需送入深切治療部留醫，並需插鼻胃喉餵食，即使康復後仍肌肉無力。中心呼籲市民切勿在網上或不明渠道購買針劑。



香港中毒控制中心去年接獲10宗肉毒桿菌毒素中毒個案，均與美容注射有關。當中有8人在内地注射，另外2人分別在香港及泰國注射。他們在注射後數日内，出現四肢無力、吞嚥和發音困難，以及眼皮下垂等症狀。

其中一名在内地注射瘦腿針的中年女子，在注射後3日後，因說話言語不清和吞嚥困難而入院，兩星期内病情急速惡化，出現四肢無力、眼皮下垂和呼吸困難，一度需入深切治療部留醫，並要使用儀器輔助呼吸、插鼻胃喉餵食。即使康復後，她仍有四肢無力的後遺症。

有病人在注射肉毒後數日内，出現四肢無力、吞嚥和發音困難，以及眼皮下垂等症狀。 (資料圖片／gettyimages）

香港中毒咨詢中心顧問醫生陳志強醫生指，肉毒桿菌毒素是已知毒性最強毒素，吸入一千萬分之一克足以致命，品質受嚴格監控，只可以由本地註冊醫生注射。他呼籲市民不要從網上或不明渠道購買來源不明的針劑，如在注射後發現身體不適，應盡快求醫。

陳志強指，香港自2017年起，每年只有一兩宗肉毒中毒個案，去年為近年最高。他指，去年央視揭發内地肉毒素品質出現問題，内地有類似肉毒中毒情況出現，部份病人前往香港求醫，故個案較往年高。