皇后山邨瀝青｜何永賢：房署在皇后山邨及山麗苑加裝22個過濾系統

粉嶺皇后山邨及山麗苑的食水事故引起關注，房屋局局長何永賢在facebook發文表示，房屋署工程團隊已在粉嶺皇后山邨和山麗苑的不同關鍵地方，加裝了22個過濾系統，以多重過濾方式，保護水質安全。



粉嶺皇后山邨及山麗苑食水出現黑色顆粒，經檢測後證實為瀝青及樹脂物料。（資料圖片/譚曉彤攝）

水務署署長黃恩諾昨(6日)在記者會證實水中黑粒為瀝青及樹脂物料。（資料圖片/梁鵬威攝）

何永賢表示，房屋署工程團隊連日來根據水務署的技術建議，在皇后山邨和山麗苑的不同關鍵地方，加裝了共22個可過濾小至0.1毫米或以上的沉積物的過濾系統，以多重過濾的方式，更好地保護水質安全。

房委會今日（6日）亦在facebook發文，指房屋署非常明白市民對食水安全嘅憂慮，一直積極跟進皇后山邨同山麗苑嘅水質問題，連日來採取多項應對措施。團隊除了在皇后山邨及山麗苑加強沖洗供水系統，包括水缸、喉管和過濾設施等，並多次聯同水務署實地視察，務求盡快搵出問題源頭。

粉嶺皇后山邨及毗鄰居屋山麗苑，自上周五起（5月30日）有多名居民發現食水出現黑色顆粒，水務署周四（5日）表示，根據抽取的食水樣本檢測結果顯示，相信黑色沉澱物是瀝青夾雜樹脂，快速毒性測試呈陰性，水務署強調食水可以安全飲用。

房屋署在皇后山邨總水錶房內的入水口額外加裝4個過濾格，又在皇后山邨及山麗苑現有共9個過濾格額外加裝過濾網。(Facebook專頁房委會 - 公屋人情風貌圖片)

房屋署在皇后山邨總水錶房內的入水口額外加裝4個過濾格，又在皇后山邨及山麗苑現有共9個過濾格額外加裝過濾網。(Facebook專頁房委會 - 公屋人情風貌圖片)

房屋署在皇后山邨總水錶房內的入水口額外加裝4個過濾格，又在皇后山邨及山麗苑現有共9個過濾格額外加裝過濾網。(Facebook專頁房委會 - 公屋人情風貌圖片)

作爲補救措施，水務署日後將在屋苑加裝更多濾網，及加強沖洗喉管，每日早上亦會在水務署網頁公布水樣本的測試結果。房屋署工程團隊則在皇后山邨和山麗苑現有設施額外加裝9個過濾網，其密度可阻隔直徑0.1毫米或以上的雜質。團隊昨日亦繼續在皇后山邨和山麗苑額外加裝過濾設施（分別為7個和6個），其密度同樣可阻隔直徑0.1毫米以上的雜質。房屋署共安裝了總共22個新的過濾設施。