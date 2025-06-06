皇后山邨瀝青︱黃恩諾料一周內「開水係清澈」　籲無明顯黑點先用

粉嶺皇后山邨及山麗苑食水被揭有黑色雜質，水務署署長黃恩諾昨（5日）證實水中含有瀝青及樹脂物料。黃恩諾今日（6日）在電台節目中稱，現時已每日清洗喉管，並在兩屋苑中每棟屋宇的用戶端中加裝濾網，相信可隔絕雜質進入單位內部，預計一星期內，「基本上開水係清澈」。他又提醒居民用水前，要先沖一沖，「無明顯黑點先好用水」，原因是理解觀感上不舒服；如果屬微細黑點，飲用亦是安全，不會對人體有危害。



粉嶺皇后山邨及山麗苑食水出現點色物質至6月5日已第七日，不少居民仍到樓下的水務署提供的水箱取水。（資料圖片 / 夏家朗攝)

水務署與房屋署6月5日交代粉嶺皇后山邨食水含瀝青顆粒事件。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

水務署署長黃恩諾今日（6日）再度於香港電台及商台節目中就食水出現雜質解畫。黃表示，現時已每日清洗喉管，並在皇后山邨及山麗苑每棟屋宇的用戶端中加裝0.1毫米濾網，相信已可以隔絕雜質進入單位內部。

至於何時可完全清潔沉澱物，確保居民食水中不再出現黑點？他指出，已經堵截喉管外的黑點源頭，目前是處理內部供水系統的情況，預計一星期內，「基本上開水係清澈」。不過，他亦指出如果有用戶很久不用水，有機會仍有沉澱物積存。

他建議，居民用水前要先沖一沖，「無明顯黑點先好用水」，原因是理解觀感上不舒服；如果屬微細黑點，仍可安全飲用，因不會對人體有危害。

他又指，之前直接形容食水符合水質，能夠安全飲用，只是希望令大家安心，但居民或「聽落好冷」。他認為，當日應多提到署方檢查工作，提醒居民「有黑點可以盡量避免，但微細就無危害」，解說可以較為詳細，「應該多啲」。

粉嶺皇后山邨及山麗苑食水出現點色物質至6月5日已第七日，水務署公布水中沉積物為瀝青物料，並夾雜樹脂物料。（資料圖片 / 夏家朗攝)

有居民認為署長應該前來飲用食水，他未有直接回應，僅笑稱，「如果我住皇后邨，我講得出，我緊係唔擔心。」

黃亦指出，皇后山邨喉管較粗大，並且附近的地盤亦使用該喉管，容易產生沉澱物。日後將基於皇后山邨的特性，研究增加清洗次數，以及使用水底機械人觀察喉管清洗情況。