皇后山邨食水含瀝青︱官員指雜質3年前已入水管　近日才爆有原因

粉嶺皇后山邨及山麗苑食水含黑色顆粒謎今（5日）揭開。水務署署長黃恩諾表示，2022年時皇后山邨亦發現黑點水質事件，當時已加裝濾網，推算是次黑點為加裝濾網前，流入該兩屋苑食水系統殘留的沉澱物，並非新的外來物質。



問及為何3年後沉澱物才被沖出，黃恩諾指供應皇后山、山麗苑和附近地區的喉管直徑較大，再加上皇后山邨曾用作隔離設施，水的流動性較慢，其後才陸陸續續有居民入伙，當用水流動突然增加，而沉澱物在喉管內長年累月變得幼小，水流可將其慢慢沖出。



水務署署長黃恩諾(左)及房屋署副署長（屋邨管理）楊耀輝交代皇后山邨食水含瀝青事件。(梁鵬威攝）

皇后山邨5月30日被曝出現食水安全風波，居民發現水中含黑色顆粒；其後毗連居屋山麗苑亦出現同樣事件，引起不少居民憂慮。事隔約一星期，水務署署長黃恩諾及與房屋署副署長楊耀輝今日會見傳媒，解釋來龍去脈。

水樣本含瀝青及樹脂

黃恩諾表示，6月3號將水樣本交給化驗所檢測，結果顯示大部分為瀝青及樹脂物料。他解釋，政府曾用瀝青作喉管內防鏽塗層，惟發現瀝青有剝落風險，故2005年後已沒有使用瀝青塗層，並改為使用環氧樹脂塗層。他亦推斷，水樣本中發現的樹脂物料是從閘掣保護層剝落。

房屋署副署長（屋邨管理）楊耀輝交代皇后山邨食水含瀝青事件。(梁鵬威攝）

房屋署副署長（屋邨管理）楊耀輝指出，現時已排除雜質來自皇后山邨的供水處及屋邨喉管。

黃恩諾則表示，2022年12月時皇后山邨曾發生同樣黑點水質事件，已即時清洗水管及加裝可擋直徑為 0.1毫米物質的濾網。是次沉澱物直徑大於濾網直徑，黃恩諾推斷有關雜質並非新的外來沉澱物，而是2022年12月加裝濾網前進入並殘留於喉管中的沉澱物。

發展局：2022年前政府喉管曾剝落瀝青

發展局補充，屋邨上游早年的政府喉管有相關物料，估計2022年前曾有瀝青剝落並沖入屋邨喉管内，其後殘留於喉管中。

水務署署長黃恩諾推斷有關雜質並非新的外來沉澱物，而是2022年12月加裝濾網前進入並殘留於喉管中的沉澱物。（梁鵬威攝）

為何3年後才沖出雜質？黃恩諾：沉澱物在喉管內變小

問及為何3年後沉澱物才被沖出，黃恩諾指，即使普通喉管中，亦會積聚沉澱物，水量流動慢時，當中的微粒會沉澱在喉管內。但供應皇后山、山麗苑和附近地區的喉管直徑較大，再加上皇后山邨曾用作隔離設施，水的流動性較慢，其後才陸陸續續有居民入伙，水的流動突然增加，而沉澱物在喉管內長年累月變得幼小，令增加的水流可將其慢慢沖出。