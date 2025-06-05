皇后山邨食水含瀝青｜可否徹底清除？專家：停水清都未必得
撰文：林遠航
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皇后山邨食水發現有沉積物的第七日，政府終於承認沉積物為瀝青，又解釋指，該些瀝青或在2022年已「沉積」在大廈水管之中，隨時間過去變小，繼而在三年後的今日被沖出。
作為補救辦法，水務署指，日後將在屋苑加裝更多濾網，及加強沖洗喉管。措施隨即惹來疑問，有否任何方法可以徹底清除「沉積」在大廈水管之中的瀝青？國際管綫專業學會執行會長黃敬表示，或要停水逐層的水管清理，但恐怕「停水（清理）都未必無晒」。他建議居民可以在水龍頭出水口加綁上紗布，因為水質仍然安全。
水務署及房屋署今日在記者會稱，瀝青或在2022年已「沉積」在大廈水管之中，隨時間過去變小，繼而在三年後的今日被沖出。國際管綫專業學會執行會長黃敬認為，瀝青本身帶黏力，或黏附在管璧之上，當黏力隨時間過去變低，便有可能脫落，再經大廈水泵被打碎。
對於署方指會在屋苑加裝更多濾網，及加強沖洗喉管，黃敬認為可足夠隔絕及減少瀝青。至於要如何徹底清除「沉積」的瀝青，他坦言有難度，稱要停水並逐層水管清理，又指「停水（清理）都未必無晒（瀝青），你要所謂洗到佢乾乾淨淨，係一個好重複嘅動作」。
如果要洗到一粒（瀝青）都冇，始終我哋水務系統就唔係蒸餾或者真空，就算你點做呢佢都會有雜質嘅。
黃敬又指，即使是世衞標準，亦容許食水有少量雜質，若追求全無瀝青，屬「定義過高」。今次水務署亦表明水質無受影響，故他建議居民可以在水龍頭出水口加綁上紗布，阻隔瀝青顆粒。
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