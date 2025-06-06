皇后山邨瀝青｜01追查 三年黑點小變大　當年未公布污物成份

粉嶺公屋皇后山邨及居屋山麗苑的食水風波，追溯至早於2022年9月經已出現，根據2022年的區議會紀錄，揭露當年水務署已無交代黑點源頭和成份，而當年的黑色沉積物，在事隔不足三年，由較微細的點狀形成體積更大的黑色顆粒，至今仍未解決。



翻查區議會文件，當年居民發現食水夾雜黃泥沙狀物及「不明黑點」，累計有近90宗投訴。當時水務署只是檢測水質清潔度，文件形容部份樣本雖含有「微量肉眼難以察覺」的沉積物，但強調水質符合食水標準，可以飲用。不過，不論是房屋署或是水務署，當年均沒有交代「黑點」為何物、有否查明化驗，亦無如今次交代雜質的來源。



《香港01》正向兩署查詢，當年有否化驗「黑點」成份及起源，期間的沖水紀錄等，正候回覆。



粉嶺皇后山邨及山麗苑食水出現點色物質至6月5日已第七日，不少居民仍到樓下的水務署提供的水箱取水。（夏家朗攝)

兩屋苑入伙後近兩年現水質問題

皇后山邨及山麗苑於2021年分批入伙，根據區議會文件，兩屋苑早於2022年9月已出現食水水質問題。有住戶投訴，廚房及浴室食水夾雜黃泥沙狀物及「不明黑點」，亦有人反映在洗澡後出現脫髮及皮膚起紅疹的問題。

房屋署緊接安排沖洗水缸及總喉管，但問題未有改善，同年10月先後接獲83宗投訴。直至10月中，房署完成沖洗內部供水系統後，投訴宗數才減少。同月底，房署及水務署共接獲6宗投訴。

根據區議會於2022年10月及11月的兩次會議文件，食水問題揭發後，由水務署全權負責水質檢測，不論是房屋署或水務署，均沒有交代有否檢測「黑點」成份、屬於何物、源頭為何。

皇后山邨及山麗苑2022年食水中曾現黑點，圖為當時當時居民使用的濾水器濾芯。（區議會文件截圖）

▼近日黑點直擊▼



「黑點」為何物？ 上屆區議會曾屢次追問 官員未答

而「黑點」成份均為區議會兩次會議焦點。當時協助居民跟進水質問題的北區區議員稱，曾多次以電話及書信往來追問水務署及房屋署，到底水中的黑點是甚麼，欲追查其成份和來源。

不過，房屋署代表王錦華於10月出席會議時，被問到「黑點」為何，她稱未能代表水務署回答，僅稱該次主要檢測水質清潔度。她又提到，房署曾在不同位置收集食水樣本，觀察不同位置的食水水質，記錄黑點的數量，並連同清洗水缸記錄交給水務署。她又估計食水在輸入皇后山邨時已出現問題，導致黑點。該次會議，水務署未有代表出席。

至11月會議時，出席的房屋署高級房屋事務經理陳慧美稱，「關於黑點，我想是水務署拿了水版去化驗，我留給他回應。」同場的水務署工程師葉永灝對於區議員多次關於「黑點」的提問，最初僅按照已提交區議會的書面回覆讀了一遍。

後來，區議員指食水在煮沸前後均有黑點，葉永灝再兩度被追問「黑點」成份及來源時，他才補充說，新落成的屋邨和屋苑入伙初期人口較少，用水量相對較低，出現沉積物會累積的情況，「也不出奇」。葉續稱，當入伙住戶愈來愈多時，用水量相應增加，有機會沖出沉積物。

根據文件，水務署只稱水質符合食水標準，適合飲用，並無重金屬及細菌超標的情況。部份屋苑食水水缸樣本或含有「微量肉眼難以察覺」的沉積物，但大部份水質均為清澈。

▼粉嶺皇后山邨及山麗苑6月5日社區實況▼



皇后山邨及山麗苑2022年食水中曾現黑點，有居民僅使用3日濾水器，濾芯已充滿黑點。（區議會文件截圖）

房署已提醒物管公司加強檢視供水管狀況

至於後續處理方面，水務署當年的書面回覆指「根據《水務設施條例》第七條，註冊用戶及代理人有責任維修及保養內部供水系統」，「得悉房屋署委託皇后山邨及山麗苑的物業管理公司，管理該兩個屋苑的內部供水系統」，就清洗水缸及內部供水系統的提供技術建議。

水務署又強調會持續監測兩屋苑水質，提醒屋苑管理者加強檢視食水水缸及私人公用供水喉管的狀況，「在有需要時再清洗及排走沉積物」，以保持水質外觀清澈。

事隔不足三年，皇后山邨及山麗苑食水再現雜質，今次更由「黑點」變為「黑粒」。水務署昨日召記者會，始公開交代黑色雜質為瀝青，並混入樹脂，源頭為供水系統上游含瀝青的水鏡喉管，估計2022年12月前、即未裝過濾網前，由該喉管沖入皇后山邨。