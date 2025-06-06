皇后山邨瀝青︱黑點源頭為1987年鋼管　水務署正調查清洗手法頻率

粉嶺皇后山邨及山麗苑食水被揭有黑點，水務署署長黃恩諾昨（5日）證實黑點為瀝青，推算是2022年底前，經上游瀝青喉管沖入邨後的殘留物。黃恩諾今（6日）在電台節目中解畫，皇后山邨上游有一條於1987年鋪設的鋼管，推斷為黑點源頭。他亦指出，房屋署及水務署分別負責水管的清洗工作，兩署的喉管中皆有沉積物，將調查沉積物的分佈、清洗工作及頻率，釐清事件原因。



粉嶺皇后山邨及山麗苑食水出現點色物質至6月5日已第七日，不少居民仍到樓下的水務署提供的水箱取水。（資料圖片 / 夏家朗攝)

剝落樹脂非環氧樹脂塗層

水務署署長黃恩諾昨日於記者會證實皇后山邨及山麗苑食水中含有瀝青及樹脂雜質。黃恩諾今日（6日）於香港電台及商台節目中就事件解畫。黃指出，政府曾用瀝青物料作防鏽塗層，惟2005年時政府發現瀝青容易剝落，考慮「耐用性」源故，轉用環氧樹脂塗層。被問為何今次會出現樹脂剝落，黃恩諾回覆是次水中樹脂並非喉管內的環氧樹脂，而是喉管閘掣類似油漆般的樹脂塗層。

皇后山邨皇澄樓有居民的濾水器收集到黑色顆粒。（資料圖片 / 譚曉彤攝）

至於邨外水管為何會含不再採用的瀝青，他表示，皇后山邨上游有約2.6公里遠有一條長約450米的政府鋼管，該鋼管於1987年鋪設，當年仍使用瀝青塗層，其後亦有剝落情況，推斷為是次黑點源頭。

2022年皇后山邨食水中亦曾發現雜質，他指，當時已加裝0.1毫米濾網隔絕外來物，推斷是次瀝青物料為2022年前，從該政府喉管沖入屋邨喉管的殘留物。

皇后山邨有食水出現黑色顆粒，《香港01》委託浸大檢驗，證實與瀝青高度吻合。（資料圖片 / 譚曉彤攝）

沉澱物有兩層 2022年沖洗時或殘留底層物質

至於2022年時如何清潔雜質及確保喉管已乾净，黃恩諾稱當時已即刻加裝濾網及沖洗喉管，並沿用國際慣用做法沖洗至水清澈為止。惟沉澱物一般有兩層，一層較鬆、一層較穩定，「當時沖洗或殘留了這些較穩定的物質」，該類物質隨時間變細小，便浮在水中，隨水流沖至屋邨供水系統中。

房屋署副署長（屋邨管理）楊耀輝（左）與水務署署長黃恩諾6月5日在交代皇后山邨食水含瀝青顆粒記者會時，兩人一答完問題就各自「歸位」，咪架前不時無人。（資料圖片）

半年清一次 兩部門喉管中皆殘留沉澱物

黃恩諾表示，2022年發生類似事件後會定期於指定消防栓及沖洗位開大水沖洗，洗至流出的水清澈為止，約半年沖洗一次，接獲投訴時亦會沖洗。他亦指出，水務署負責清洗濾網之後350米的球墨鑄鐵管，房屋署則負責接駁至皇后山邨及山麗苑約800米的喉管。

被問若水務署定期半年沖一次，是否代表房屋署負責的部分沒有定期沖洗，故導致是次情況？黃恩諾稱，需翻查紀錄，但房屋署都應跟隨相關程序。他強調，皇后山邨的主水管較大，有特定的沖洗工序及手法，「唔係沖咁簡單」，正翻查維修紀錄及調查沖洗手法，但現時兩部門負責的水管中都殘留沉澱物。

被問為何不直接更換含瀝青的400米水管，黃恩諾稱，現時全港有700公里的水管中使用瀝青塗層，2022年時當局曾評估風險及加裝濾網，冀未來可以替換當中的瀝青物料。