的士司機頸椎移位死因　證人指司機躺地不合作　要多警合力抬上車

六旬的士司機陳輝旺與乘客衝突被捕，期間疑遭男警林偉榮箍頸，之後出現頸椎移位致全身癱瘓，一個月後亡，其死因庭研訊今（6日）續。西隧職員稱，當日被派到現場處理陳與乘各的爭執，聽到陳指男乘客沒有付款，兩人抱在一起互有拉扯，他亦被拉倒在地，但陳與乘客並無互相攻擊，又指陳很緊張乘客會否付款，知道他們不會讓乘客離開便放手。後來有警車到達，他指陳不配合警方，並躺在地上發牢騷，最後要由多名警員抬上警車。



死者陳輝旺（65歲）於2012年11月11日晚上，在西隧收費亭因車資問題與乘客爭執，接報到場的警員拘捕陳。陳被押上警車期間，疑遭警員林偉榮箍頸。陳送院後，被證實頸椎移位，導致全身癱瘓，最終於同年12月12日去世。

西隧職員劉國強稱，死者陳輝旺當時很憤怒，亦沒有配合警方，最後要由多名警員把他抬起及抬上警車。(鄭子峰攝)

見陳與乘客抱在一起

西隧高級交通助理劉國強作供指，案發時他收到指示須處理事件，故從行政大樓步行到案發地點，當時看到陳和乘客站着，抱在一起，的士的後座還有另一位女乘客。陳指，當時他按控制室的指示，請陳將車倒後，其後會有職員來處理。

陳與乘客沒有互相攻擊

劉續作供指，聽到陳說男乘客沒有付款，見到陳捉住男乘客，他有叫陳放手，惟雙方持續拉扯，最後連他也一同被扯到地上。劉稱，留意到陳的手上有擦傷。劉稱從他的角度來看，沒有見到陳和乘客有互相攻擊，他曾跟從控制台的指示，向雙方表示有許多閉路電視，請他們不要亂來，惟二人均沒有理會他。

陳曾用手箍乘客的頸

劉認為，當時二人在拉扯中，應該聽不到他說話，亦覺陳當時很憤怒，因為陳不想讓該男乘客離開，陳有用手箍住乘客的頸部。劉其後返回行政大樓，他的上司向他查問的士的資料，故他又折返現場，當時警車已到達，現場有1輛警車及4位警員。劉憶述，當時見到警察在盤問陳，要求他配合，否則會告他阻差辦公，但他聽不到司機的回應，亦留意到陳似乎不是太配合警員。

指陳口噏噏好忟憎

劉指出，他按上司的指示抄下行車的資料，之後見陳已被戴上手扣。劉指陳當時：「口噏噏，發牢騷，好忟憎，但聽唔到佢講乜。」劉之後看到陳大字形躺在地上，背向地，腳擘大，臉向天，劉指陳：「好似唔想俾人郁佢咁。」

見4警合力把陳抬上警車

劉指過了幾分鐘後，看到有警察夾手夾腳「的」起陳。劉續指出：「係兩個（警員）抬手，兩個抬腳咁樣的起佢。」陳當時大叫，又指陳：「唔合作嗰種嗌⋯呀！呀！咁樣。」最後警方把陳抬到警車，他也返回其崗位。

陳很緊張乘客會否付款

代表家屬的資深大律師蘇朗年問劉，是否知道雙方的爭執由車資引起，劉稱知道，但他沒有過問該乘客有沒有付款，亦同意陳很緊張乘客會否付款，惟陳得知他們不會讓該乘客離開後，便鬆開了手。

律師質疑劉口供不同

代表警員林偉榮的資深大律師郭棟明關注，劉於2013年的口供，有部份與今天在庭上的供詞不吻合，如劉在2013年的口供指，陳是被2名警員，一個抬身，一個抬腳搬上警車，惟剛才的作供又指，陳是被共4名警員「的」上警車。劉指出，是4名警員把陳從地上抬起，再由2名警員把陳抬上警車。

郭指，如果劉真的看見有4名警員把陳抬上警車，為何劉在較早前的供詞中沒有提及過，劉稱，警方並沒有問他，故他亦沒有刻意提及。

案件編號：CCDI477/2013