的士司機頸椎移位死因　代表警員律師質疑　乘客倒地時曾壓到司機

的士司機陳輝旺曾遭警員箍頸，事後後頸椎移位亡，其死因研訊今（5日）續，事發時坐陳車的日籍乘客繼續作供，代表警員林偉榮的律師盤問時質疑，乘客與陳糾纏並倒地時，可能將重力加諸在陳身上，令陳身體部份撞到地面。乘客否認，指他有捉住陳。西隧職員則供稱，當日陳在收費亭準備付隧道費時，見乘客曾破口大罵，指責陳偷錢，反而陳由頭到尾都不太激動。但他在代表警員的律師盤問時，承認陳期後有與乘客對罵。



死者陳輝旺（65歲）於2012年11月11日晚上，在西隧收費亭因車資問題與乘客爭執，接報到場的警員拘捕陳。陳被押上警車期間，疑曾遭警員林偉榮箍頸。陳送院後，被證實頸椎移位，導致全身癱瘓，他於同年12月12日去世。

日籍乘齊藤貴裕稱與司機陳輝旺一同跌倒時有捉位陳免他的頭著地。（陳曉欣攝）

乘客稱因覺羞恥無向警提被打

日籍乘客齊藤貴裕繼續作供，他昨日指警員在現場沒有問他任何事情。警務處代表今指出，到場的警方曾向齊藤調查，齊藤稱被司機打。齊藤否認，稱他當時沒有向警員透露被打，因為他認為說出自己被打很羞恥，直至昨日才在庭上提及。

認為陳跌下時頭部並無著地

代表警員林偉榮的資深大律師郭棟明問到，齊藤與陳糾纏後跌落地時，收費亭閉路電視片段見到陳的頭「啱啱（跌）係石壆高咗上嚟嘅部分？」齊藤指他當時捉住陳的頸，所以陳的頭部沒有碰到石壆。郭質疑齊藤是比陳遲跌低，可能看不到實際情況。齊藤稱他與陳幾乎同時落地，並重申不認為陳的頭有著地。

質疑齊藤著地時重力加諸陳身上

郭結問，齊藤是否指他有捉住陳的頸？齊藤澄清他捉住陳頸部和膊頭鄰近位置。郭進而問，有無可能齊藤著地時的重力加諸在陳身上，令陳身體任何一部份撞到地面？齊藤重申他有捉住陳，不同意說法。郭再問：「但係你捉住佢嗰陣，你都係失咗重心跌緊落㗎嘛？」齊藤同意。

隧道職員指陳好靜

時任西隧收費員劉錦興稱，當晚約9時45分，陳所駕的士在收費亭停下，當陳準備繳費時，車上的男乘客不斷喧嘩，大聲地用英文罵陳，相反陳由頭到尾都好似好靜。男乘客大罵數分鐘後下車，拍打車尾和車窗。

指乘客當時好嬲指陳偷錢

劉續指，男乘客當時「好嬲」，曾說「Fuck!」和指陳「steal money（偷錢）」，陳則不算激動。陳其後下車，捉住男乘客阻止他離開，指乘客「唔俾錢」並報警。男乘客和陳糾纏後一同倒地。劉其後在郭棟明提問下，同意陳有與男乘客對罵。

案件編號：CCDI477/2013