的士司機被箍頸後亡　女兒稱到醫院時父已癱瘓　父稱畀警察打到咁

六旬的士司機於2012年和乘客爭執後被捕，被警員押上警車時疑曾被箍頸，司機事後頸椎移位致全身癱瘓，留院一個月後去世。死因庭今（4日）展開研訊，死者女兒稱，她到醫院時父親已全身癱瘓，父親告訴她：「畀警察打到咁。」她指父親清醒時有叫她就被警察毆打的事作投訴，父親又稱下車追車資時遭乘客推跌，警方卻不調查放走乘客不公道。至父離世前一天，不斷向她說：「Bye bye.」



日籍男乘客稱當日與妻乘肇事的士，司機當日無講會行那條路，但他認為司機理應告知乘客那條隧道會較貴。直至司機駛至西隧時，他與司機爭執並下車，後來司機與他糾纏，兩人均有倒地，司機並有拳打他，他後來見司機被警員押解上警車時有猛烈反抗。



死者陳輝旺（65歲）於2012年11月11日晚上，在西隧收費亭因車資問題與乘客爭執，接報到場的警員拘捕陳。陳被押上警車期間，疑遭警員林偉榮箍頸。陳送院後，被證實頸椎移位，導致全身癱瘓，同年12月12日去世。

死者陳輝旺女兒陳盈康稱，她到醫院時見父已全身癱瘓，父親並對她說：「警察打到我咁。」(陳曉欣攝)

女兒指其父有心漏症

死者陳輝旺的長女陳盈康供稱，陳父是夜更的士司機，有心漏症和輕微白內障，沒有長期病患。在11月11日下午，父親如常上班，惟直至13日早上仍然未回家。陳感奇怪，不斷致電父親，但被接駁到留言信箱。

醫生指其父全身癱瘓

陳在11月13日晚往報案途中，得知父親在伊利沙伯醫院情況危急，陳與家人趕往醫院。醫生告知她其父全身癱瘓，誘發心臟病，需要在頭部安裝支架穩定頸部。陳稱當時很驚訝，問醫生發生甚麼事，醫生著她問警察。陳問警員後，得知其父是自行入院。警員着陳到油麻地警署了解。

父醒來稱警察打到我咁

陳稱，有警署警員說其父被捕後需要報到。陳同晚返回醫院，終於見到父親。陳憶述父親雙眼合上，眼耳口鼻都在震。她叫醒父親後，父親說：「警察打到我咁樣。」又指有乘客搭霸王車和想「洗假銀紙」。

父稱要就被警察打的事投訴

陳又指，父親清醒時要求她向投訴警察課投訴他被毆打一事，父親亦指他下車追收車資遭乘客推跌，質疑警方不調查清楚，放走乘客很不公道。及至同月22日，有警員告知她其父親毆打乘客的案件已終止調查，可退還30元保釋金。同日警員到病房處理手續，當時父親不能郁動，她要捉住父親的手打指模。

醫生表示無法判斷重傷及死亡原因

陳指，父親情況在11月底起轉差，不太清醒及出現呼吸困難，需要戴氧氣罩，難以與家人溝通。父親在死前一天不斷對她說「bye bye」，翌晨不治，陳引述醫生表示無法判斷傷重及死亡的原因，須呈交死因庭跟進。

陳指報告很多細節未交代

陳提出多項質疑，包括驗屍報告未有釐清傷勢是否遭警員毆打所致、警員林偉榮為何要箍頸押其父親上警車、警方為何沒告知醫護其父的傷勢如何造成，以及其父在警方看守期間急速惡化，家屬遲遲沒被通知。

陳父曾因菲律賓人質事件感不開心

代表警員林偉榮的資深大律師郭棟明問，陳其父是否曾在2010年因情緒問題看精神科。陳說不肯定，指父親因當年的菲律賓人質事件感到很不開心，家人曾建議父親如有情緒問題要告訴醫生，父親之後說已看醫生。

照頸椎X光未見有骨折或移位

代表警長羅偉民的大律師吳美華指，陳父入急症室時曾照頸椎X光，顯示沒有骨折或移位。陳稱，醫生沒告訴她。吳再問，有沒有醫護表示陳父被診斷有譫妄症？陳說她在醫院見到父親前知道。

日籍的士乘客齊藤貴裕(右)稱見警員押司機陳輝旺上警車時，見陳猛裂反抗，覺陳反應像小孩子。(陳曉欣攝)

乘客指司機應會告知那條隧道較貴

1997年來港經商和定居的乘客齊藤貴裕其後作供，由傳譯員翻譯其日文證供。齊藤指，事發當晚他與妻子在麗思卡爾頓酒店用膳，他飲了約500毫升酒，不覺得有醉意。兩人飯後在酒店外登上由司機陳輝旺駕駛的的士，往其大坑道的寓所。齊藤同意他沒說行哪一條隧道，司機亦沒問。他指按常理司機應該告訴乘客哪條隧道貴些，哪條較便宜。

齊藤下車曾敲車頭冚

庭上播放西隧收費亭的閉路電視片段，顯示的士9時43分於收費亭停低，齊藤下車敲車頭冚和走到司機位，司機隨後亦下車，與齊藤發生肢體碰撞後雙雙倒地。

齊藤指司機打了他右眼一拳

齊藤稱，他上車不久後發現的士行錯路，故要求下車，他與司機就此爭執，他聽到司機大聲講廣東話，但不知內容。齊藤下車後，發現妻子被鎖在車內，他認為司機挾持其妻做人質，他想救妻，故走到司機位叫司機開門。其後司機下車，他們被石壆絆倒雙雙倒地，司機打了他右眼一拳，之後有數名西隧職員前來，及後有警員到場。

見司機被押上警車時激動大叫

齊藤指，他被打後眼角流血，現場由救護車送院，他上車前見到司機被押上警車時全身猛烈地郁動，表現抗拒，激動大叫，形容他。「好似小朋友咁。」齊藤指他沒報警，警員亦沒向他查問。他亦沒有提被打的事。

齊藤指司機當時說話大聲感害怕

代表家屬的蘇朗年指，司機之所以捉住齊藤，因為齊藤不付車資。齊藤稱他不知道，他只見司機「好嬲、好激動」。齊藤又指，他原本想等妻子下車後便付車資。蘇朗年質疑，齊藤可以在下車前付錢。齊藤指司機當時很大聲說話，令他好驚。

本案由死因裁判官周志偉及2男3女陪審團一同審理。陳的女兒陳盈康及陳盈之列席旁聽，由資深大律師蘇朗年代表，警員林偉榮由資深大律師郭棟明、大律師謝祿英代表。其他利害關係方包括拘捕警員馬振康、警長羅偉文、警務處、消防處及醫管局。

案件編號：CCDI477/2013