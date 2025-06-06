皇后山邨食水｜危機與瀝青3年間同「變大」　錯在當年溯源未徹底

粉嶺公屋皇后山邨及居屋山麗苑今次爆發的食水含瀝青黑點風波，危機源頭可追溯至早於2022年9月。根據北區區議會2022年10月及11月兩次會議文件，食水問題揭發後，由水務署全權負責水質檢測，不論是房屋署或水務署，均沒有交代有否檢測「黑點」成份、屬於何物、源頭為何。



當年有跟進事件的立法會議員張欣宇指，當時事件是在「短時間內解決」，現事後回望，當時應該要化驗「黑點」，做得更完整。當年也有跟進事件的立法會議員劉國勳指，當時皇后山邨未完全入伙，受影響人數較少，而房屋署事發有清潔水缸。及至10月中，投訴宗數便減少，所以當局並沒有「徹底探索」事件。



皇后山邨及山麗苑2022年食水中曾現黑點，圖為當時當時居民使用的濾水器濾芯。（區議會文件截圖）

皇后山邨及山麗苑2022年食水中曾現黑點，有居民僅使用3日濾水器，濾芯已充滿黑點。（區議會文件截圖）

2022年居民發現食水不明黑點 劉國勳：投訴減少便沒「徹底探索」

翻查區議會文件，當年居民發現食水夾雜黃泥沙狀物及「不明黑點」，累計有近90宗投訴。當時有跟進事件的立法會議員劉國勳指，當時皇后山邨未完全入伙，受影響人數較少；而房屋署事發有清潔水缸。及至10月中，投訴宗數便減少，所以當局並沒有「徹底探索」事件。

立法會議員劉國勳。（資料圖片／鄭子峰攝）

根據區議會於2022年10月及11月的兩次會議文件，食水問題揭發後，由水務署全權負責水質檢測，不論是房屋署或水務署，均沒有交代有否檢測「黑點」成份、屬於何物、源頭為何。

當年事件短時間內平息 張欣宇：事後回望可做得更完整

另一名有跟進事件的立法會議員張欣宇亦形容，當時事件是在「短時間內平息」，而當局當時的判斷是水質受建築工程留下的污漬污染。他指，現時事後回望，當時是應該要化驗「黑點」，而如果有這樣做，就會發現這些物料不是來自屋邨喉管，而是屋邨範圍外的「公家喉」。他認為當時「可以做得更完整」。他亦形容事件是一個經驗，若再有水質相關問題，必須要查清源頭。

立法會議員張欣宇。（資料圖片／黃浩謙攝）

黑點何解比當年明顯？業界：2022年已有數量不少瀝青沖入且殘留

國際管綫專業學會執行會長黃敬認為，是次雜質較2022年時多。對於為何2025年比2022年發現食水含有黑點的住戶多，食水安全諮詢委員會主席陳漢輝解釋，皇后山邨初建成時被用作隔離設施，較少住戶入伙，故用水量較少，沉積物傾向留於喉管低位，而喉管有斜度，當居民陸續入伙後，水流速度增加，沉積物被沖上來，並進入居民食水喉。

香港喉管從業員總會主席趙建強則估算，2022年前有數量不少的瀝青塗層沖入喉管，2022年時雖有部分被沖至居民單位中及加裝濾網，但仍有不少瀝青塗層殘留於喉管中，在長年累月的水流摩擦下被沖散，故是次有大量雜質沖至居民單位。

食水安全諮詢委員會主席陳漢輝。（資料圖片）

食水安全諮詢委員會陳漢輝：或當年沖洗次數不夠無法全清沉積物

陳漢輝認為，根據現時雜質數量來看，疑似與2022年後當局沖洗喉管次數不夠，故無法完全清理當中的沉積物。黃敬則表示，水務署主要以水質及水壓為指標，如指數正常無問題，一般來說不會再檢查水喉內部會否殘留沉積物。黃敬建議，日後可加裝閉路電視，觀察水管的管裏壁有否殘留物。