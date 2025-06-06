黃恩諾：考慮公開全港瀝青塗層水管位置︱皇后山邨食水瀝青風波
撰文：李慧熒
出版：更新：
粉嶺皇后山邨食水出現黑點風波持續了一星期，居民憂慮水質影響健康，水務署化驗結果顯示雜質大部份是瀝青物料，少部分是樹脂，相信瀝青是源自於1987年鋪設的鋼管。
瀝青鋼管2005年起「停用」，但全港目前仍有約700公里水管有瀝青塗層。水務署署長黃恩諾今日（6日）在有線新聞訪問指，長遠有計劃更換全港有瀝青塗層的水管，又指考慮公開有瀝青塗層水管位置，讓市民決定是否加裝過濾設備。
皇后山邨早前發現食水有沉澱物，政府日前承諾沉澱物為瀝青。又指，這些瀝青或在2022年已「浸積」在大廈水管，隨時間過去而變少，在三年後才被沖出。黃恩諾在訪問稱，水管加裝濾網和更頻繁沖洗水管後黑點會逐漸消失，亦希望在源頭去解決問題。他指會因應是次事故進行檢討，考慮提早更換涉事喉管。
事隔一星期才進行化驗因要做溯源工作
談及事隔一星期才進行化驗，黃恩諾指調查並不只需要知道水質安全情況，亦要進行溯源工作。由於溯源工作需要收集物料，需要停水才可進行，加上需要所有受影響樓宇進行停水才可收集，因此所需時間較長。
有計劃更換所有瀝青塗層水管 將軍澳曾發現瀝青微粒水管優先
黃恩諾又稱，長遠有計劃更換全港約700公里有瀝青塗層的水管。同時，亦在將軍澳發現食水有瀝青微粒，將優先處理。而且，又會考慮公開有瀝青塗層的水管位置，讓市民決定是否在該位置加裝過濾設施。
皇后山邨瀝青｜01追查 三年黑點小變大 當年未公布污物成份皇后山邨瀝青｜何永賢：房署在皇后山邨及山麗苑加裝22個過濾系統皇后山邨瀝青︱黑點源頭為1987年鋼管 水務署正調查清洗手法頻率皇后山邨瀝青︱黃恩諾料一周內「開水係清澈」 籲無明顯黑點先用皇后山邨食水含瀝青︱官員指雜質3年前已入水管 近日才爆有原因皇后山邨食水含瀝青｜居民喝了3年瀝青水感憤怒 促有關部門道歉