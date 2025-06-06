黃恩諾：考慮公開全港瀝青塗層水管位置︱皇后山邨食水瀝青風波

粉嶺皇后山邨食水出現黑點風波持續了一星期，居民憂慮水質影響健康，水務署化驗結果顯示雜質大部份是瀝青物料，少部分是樹脂，相信瀝青是源自於1987年鋪設的鋼管。



瀝青鋼管2005年起「停用」，但全港目前仍有約700公里水管有瀝青塗層。水務署署長黃恩諾今日（6日）在有線新聞訪問指，長遠有計劃更換全港有瀝青塗層的水管，又指考慮公開有瀝青塗層水管位置，讓市民決定是否加裝過濾設備。



皇后山邨有食水出現黑色顆粒，政府日前承諾沉澱物為瀝青。（資料圖片/譚曉彤攝）

皇后山邨早前發現食水有沉澱物，政府日前承諾沉澱物為瀝青。又指，這些瀝青或在2022年已「浸積」在大廈水管，隨時間過去而變少，在三年後才被沖出。黃恩諾在訪問稱，水管加裝濾網和更頻繁沖洗水管後黑點會逐漸消失，亦希望在源頭去解決問題。他指會因應是次事故進行檢討，考慮提早更換涉事喉管。

事隔一星期才進行化驗因要做溯源工作

談及事隔一星期才進行化驗，黃恩諾指調查並不只需要知道水質安全情況，亦要進行溯源工作。由於溯源工作需要收集物料，需要停水才可進行，加上需要所有受影響樓宇進行停水才可收集，因此所需時間較長。

水務署與房屋署6月5日交代粉嶺皇后山邨食水含瀝青顆粒。水務署署長黃恩諾（左）今日6月6日在傳媒訪問中稱考慮公開全港瀝青塗層水管位置。（資料圖片/梁鵬威攝）

有計劃更換所有瀝青塗層水管 將軍澳曾發現瀝青微粒水管優先

黃恩諾又稱，長遠有計劃更換全港約700公里有瀝青塗層的水管。同時，亦在將軍澳發現食水有瀝青微粒，將優先處理。而且，又會考慮公開有瀝青塗層的水管位置，讓市民決定是否在該位置加裝過濾設施。