皇后山邨食水｜李家超召高層會議下達4指示　率先換上游瀝青水管

皇后山邨及山麗苑被揭發食水有瀝青的第八日，政府召開高層督導會議。行政長官李家超表示，高度關注事件，強調政府有責任確保市民可安心安全飲用食水，又指已向有關政策局和部門作出四點指示，及委派財政司副司長黃偉綸督導相關部門，落實十項具體工作，其中發展局局長甯漢豪明天（7日）將會帶領水務署相關人員實地調查；水務署會率先更換涉事上游以瀝青作為保護塗層的400米供水鋼喉管。



政府召開高層督導會議，討論皇后山邨及山麗苑食水事件。（李家超Facebook專頁圖片）

政府召開高層督導會議，討論皇后山邨及山麗苑食水事件。（李家超Facebook專頁圖片）

政府召開高層督導會議，討論皇后山邨及山麗苑食水事件。（李家超Facebook專頁圖片）

風波持續第八日 李家超：必須從速處理事故徹底消除居民疑慮

李家超晚上在社交媒體發文指，他高度關注皇后山邨及山麗苑食水事件，並於今午召開了高層督導會議。李家超指，處理食水問題，既要安全，又要安心。政府有責任確保市民可安心安全飲用食水，必須從速處理事故，徹底消除居民疑慮，保障潔淨用水供應。

01觀點：問題老是常出現 食水黑點洗不了

委派黃偉綸督導落實10工作 四點指示包括工作提速

李家超指已向有關政策局和部門作出四點指示，包括追溯源頭、成立專家組協助追溯、即時在皇后山邨及山麗苑各大廈加裝及強化過濾設備，及工作提速，並已要求相關部門落實十項具體工作，並委派財政司副司長黃偉綸督導落實。

皇后山邨有食水出現黑色顆粒，《香港01》委託浸大檢驗，證實與瀝青高度吻合。（資料圖片/譚曉彤攝）

皇后山邨皇澄樓有居民家中的濾水器出現黑色顆粒。（資料圖片/譚曉彤攝）

有居民稱事件影響對屋邨食水安全的信心。（資料圖片/賴卓盈攝）

水務署加密驗水 房屋署會為皇后山邨及山麗苑全部大廈清洗一次水缸

10項工作，包括更換皇后山邨涉事上游以瀝青作為保護塗層的400米供水鋼喉管、水務署加密驗水，並每日發布水樣本測試結果；繼續安排水箱為皇后山邨及山麗苑臨時供水；未來一周，房屋署會為皇后山邨及山麗苑全部大廈清洗一次水缸。

李家超又要求相關部門設立24小時熱線電話，解答該屋邨及屋苑居民的查詢，有需要時即時登門處理。房屋署會每天為皇后山邨及山麗苑的過濾系統進行兩次檢查，確保系統運作正常。

李家超又指，民政及青年事務局會召集關愛隊，在未來兩天聯同房屋署同事和區議員、地區三會成員探望曾經求助的住戶，了解他們的最新情況；民政處會組織地區資源設立街站協助有需要市民。

甯漢豪周六將會帶領水務署相關人員實地調查懷疑涉事源頭

另外，發展局局長甯漢豪周六將會帶領水務署相關人員實地調查。發展局亦要指導水務署按風險檢視，有否其他地方需要加裝水管濾網，以及提出長遠更換水管的計劃。同時政府將成立專家組，成員由食水安全諮詢委員會的專家組成。

李家超要求相關部門落實的10項工作

1. 水務署已初步判斷出源頭位置。發展局局長甯漢豪明天（7日）帶領水務署相關人員實地調查。

2. 成立專家組，成員由食水安全諮詢委員會的專家組成。

3. 就全港使用瀝青作為保護塗層的供水喉管，發展局要指導水務署按風險檢視有否其他地方需要加裝水管濾網，以及提出長遠更換水管的計劃。其中，會率先更換該涉事上游以瀝青作為保護塗層的400米供水鋼喉管。

4. 房屋署需為皇后山邨及山麗苑的入水位過濾系統每天進行兩次檢查，確保系統運作正常。

5. 水務署每天從皇后山邨及山麗苑每座大廈的水缸抽取水樣本進行化驗，嚴密監測水質。

6. 水務署每天在網頁發布皇后山邨及山麗苑的水樣本測試結果，並在相關大廈大堂張貼。

7. 房屋署未來一星期，會為皇后山邨及山麗苑全部大廈清洗一次水缸。

8. 繼續安排水箱為皇后山邨及山麗苑作臨時供水。

9. 設立24小時熱線電話，解答皇后山邨及山麗苑的查詢。如果屋主同意，房屋署與水務署會即時登門處理。

10. 民政及青年事務局會召集關愛隊，在未來兩天聯同房屋署同事和區議員、地區三會成員探望曾經求助的住戶，了解他們的最新情況；民政處會組織地區資源設立街站協助有需要市民。

