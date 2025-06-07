港話通｜孫東稱力爭下半年推出：屆時與ChatGPT、DeepSeek比較下

創新科技及工業局局長孫東今日（7日）出席博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇2025年香港會議香港專場論壇後，被問及「港話通」的開發進度。他表示，可以高興的告訴大家，力爭在今年下半年就會成功的推出「港話通」，今年下半年市民一定會用到香港自己的大語言基礎模型，呼籲與ChatGPT、DeepSeek比較一下。



創新科技及工業局局長孫東。（吳美松攝）

孫東：今年下半年市民一定會用到香港自己的大語言基礎模型

「港話通」服務是本地業界基於首個將DeepSeek系統本地化模型所提供的服務，將DeepSeek系統本地化，設有對話及推理系統，可識別粵語、英語、普通話，將涵蓋五個系統，包括「港話通」、「港文通」、「港會通」、「港法通」、「港環通」。

孫東今日表示，可以高興的告訴大家，現在相關團隊正在加緊準備，力爭在今年下半年就會成功的推出「港話通」，特別是手機版本，給香港市民使用。他續稱，工作正在加緊進行，稍後會有詳細的公布。不過，他指出有一點十分肯定，是今年下半年市民一定會用到香港自己的大語言基礎模型，呼籲市民屆時與Open AI的ChatGPT、與國家的DeepSeek，不妨去比較一下。

孫東稱會盡快推出手機版「港話通」服務（鄭子峰攝）

「港法通」、「港會通」技術上基本完成

至於「港法通」、「港會通」等。孫東指都是香港大語言模型基礎下開發的應用功能，比如說「港法通」主要是在法律界所應用的AI大語言模型，「港會通」主要是用於部門開會、記錄等。

他表示，技術上基本上都已經完成了，下一步是怎樣讓它能夠更好的去加以應用。他指，香港大語言模型開發的過程中，香港各界提供了很多幫助，特別是數據，譬如比政府數據、立法會數據、新聞媒體的數據，都幫助了大語言模型的成功開發，相信日後繼續在建立自己數據庫的工作上，會繼續做得更多，做得更好。