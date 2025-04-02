港話通｜港產大語言模型聯天機械人 孫東：目標今年內推出

創新科技及工業局局長孫東周三（4月2日）回應議員書面質詢時透露，香港生成式人工智能研發中心（HKGAI）正全力優化其大語言模型及「港文通」等應用程式，目標是在今年內將基於該大語言模型開發的聊天機械人「港話通」推出市場，供市民大眾使用。



由特區政府InnoHK創新香港研發平台資助的HKGAI在今年2月發布了基於DeepSeek微調的HKGAI V1大模型，選委界議員吳傑莊就此質詢HKGAI V1的開發及營運成本與應用成效評估、政府部門試用HKGAI開發的生成式人工智能文書輔助應用程式「港文通」初步成效，以及實踐HKGAI VI大模型應用的具體計劃，包括開放予公眾使用的具體時間表。

01觀點｜人工智能的顛覆不是鬧着玩

孫東回覆稱，根據HKGAI提供的資料，其研發及營運開支預算約2.35億港元，但沒有備存開發及營運個別模型或應用程式的分項數字。至於「港文通」，政府於去年年中開始使用，數字政策辦公室（數字辦）邀請了所有決策局及部門安排不同職系人員參與試用計劃。目前未有試用所降低成本及提升效益等資料。

孫東指HKGAI V1大模型的研發是「書寫了獅子山下一個美好的創科傳奇」。（政府總部新聞組提供）

孫東指出，長遠而言，「港文通」將有助減省政府人員處理一般文書工作所需人力，讓人手可以用在其他有需要的地方。他同時表示，HKGAI正全力優化其大語言模型，目標是在今年內將據此開發的聊天機械人（「港話通」推出市場。HKGAI會在正式推出「港話通」前，就相關系統的網絡安全及穩定性進行測試，包括邀請第三方專家進行審計。