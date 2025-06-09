HK Express等15公司明春遷機場2號客運大樓　機管局：主打年輕客

為配合發展機場三跑道系統，斥資約129億元重建的機場二號客運大樓，即將落成。機管局署理機場服務總監楊達榮接受《香港01》訪問透露，明年3至4月會有15間航空公司將櫃檯會由一號客運大樓（T1）搬遷到二號客運大樓（T2），包括HK Express香港快運、香港航空及多間東南亞航空公司，預計明年料可分流約1,500萬客次，佔全年約20%。



楊達榮又提到，二號大樓啟用後，兩個大樓將有不同定位，他以中環置地廣場及尖沙咀K11商場作比喻，一號大樓將其利用「經典」格局，定位服務商務客和長途旅客，二號大樓則針對年輕旅客需要，主打年輕化和科技感。



斥資約129億元重建的機場二號客運大樓，即將落成。（廖雁雄攝）

斥資約129億元重建的機場二號客運大樓，即將落成。（廖雁雄攝）

機管局署理機場服務總監楊達榮透露，明年3至4月會有15間航空公司將櫃檯由一號客運大樓搬遷到二號客運大樓。（廖雁雄攝）

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9月T2過境巴士大堂開放 6商店同時開業

配合機場三跑而重建的二號客運大樓（T2）預計分階段啟用，9月會首先開放鄰近機鐵站的過境巴士大堂。機管局署理機場服務總監楊達榮透露，屆時該區將會有6間商店，包括餐飲和便利店等，同時投入服務。

香港快運和香港航空將搬去T2 國泰航空留在T1

至於第二階段則是明年3至4月，航空公司櫃檯會由一號大樓搬遷到二號。楊達榮透露，15間航空公司包括香港快運和香港航空等以本港為基地的航空公司，及多間東南亞航空公司。國泰航空及其商務夥伴則會留在一號大樓（T1）。

國泰航空及其商務夥伴則會留在一號大樓（T1）。（廖雁雄攝）

國泰航空及其商務夥伴則會留在一號大樓（T1）。（廖雁雄攝）

東南亞航空公司進駐T2可與本港公司互補

楊達榮又解釋選擇東南亞地區性航空公司進駐二號大樓的考慮，指本地基地航空公司通常在早上七、八時是離港高峰期，大部分飛機會飛離香港，而東南亞地區的航空公司飛機正好在該時段從當地起飛來港，可以善用本地航空公司騰出的停機位。

楊達榮又指，機管局早於去年底開始規劃二號大樓（T2）分階段啟用計劃，並在今年年初成立營運準備委員會。機管局會每兩個月與航空公司分享二號大樓啟用時間表和準備情況，被邀請的15間航空公司均完全知悉啟用的計劃和時間表。

T2每年最多可服務5000萬人次旅客

楊達榮指出，二號大樓首階段啟用，預計可服務1,500萬人次旅客，佔全年數字大約兩成，但預期香港快運等航空公司增長迅速，每年客運量可能很快達到2,000萬至3,000萬。視乎客運增幅，機管局會逐步增加進駐的航空公司數目，預期二號大樓每年最多可服務5,000萬人次的旅客。

楊達榮以尖沙咀K11商場作比喻，指二號大樓將主打年輕化和科技感。（廖雁雄攝）

楊達榮以中環置地廣場作比喻，指一號大樓將繼續保持其奢華品牌商店和商務休息室的定位。（廖雁雄攝）

機管局署理機場服務總監楊達榮提到，二號客運大樓啟用後，兩個大樓將有不同定位。（廖雁雄攝）

兩大樓走不同路線 猶如置地廣場及K11

機管局亦針對不同航空公司的主要客源，為兩個航廈設定了不同定位。楊達榮指，機管局預計二號大樓的航空公司，為經常旅遊的背包客和年輕人，故將主打年輕化和科技感，配備更多自助服務設施和科技設備。

至於一號大樓，楊達榮指將繼續保持其奢華品牌商店和商務休息室的定位，主要服務商務客和長途旅客。他以中環置地廣場及尖沙咀K11商場作比喻，指一號大樓為前者，而二號大樓為後者。

機場一、二號客運大樓將共用對外交通設施。（廖雁雄攝）

機管局署理機場服務總監楊達榮透露，一、二號客運大樓將共用對外交通設施。（廖雁雄攝）

機鐵列車將兩邊開門 方便旅客直通兩個客運大樓 「唔會唔就腳」

至於交通配套，楊達榮提到，現時機鐵站所處的位置，正好在兩個航廈之間，到二號大樓啟用之時，列車左右兩邊開門將分別直通兩個客運大樓。楊達榮又指，單站可達兩個航廈的設計全球少見，其好處是旅客無需擔心下錯車，即使下錯車，兩個大樓距離僅數十米，步行時間約數分鐘，「唔會唔就腳。」至於其他對外交通設施，包括巴士站、的士站等，兩航廈亦會共用。

楊達榮又提到，二號大樓將透過無人駕駛列車系統連接機場內各設施。機管局預計，從二號大樓前往位於北跑道的衛星客運廊車程約為2.5分鐘，加上步行和等車時間約5分鐘。至於原來位於一號客運大樓的無人駕駛列車，亦會延長，雙向往返二號大樓。

機場二號客運大樓有無人駕駛系統Airport City Link，連接港珠澳大橋口岸人工島。（廖雁雄攝）

至於機場城市其他建設，楊達榮指，二號大樓將設行人天橋連接11 SKIES，步行距離約十多至二十米。至於港珠澳大橋口岸人工島，則會以無人駕駛系統Airport City Link連接二號大樓，預計車程僅5分鐘。