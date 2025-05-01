機管局發展機場城市SKYTOPIA　主席林天福：首階段招商反應正面

機管局周三（30日）於亞洲國際博覽館舉行「香港國際機場酒會2025」，展示機場最新發展及創新服務。機管局主席林天福致辭時稱，三跑道系統去年11月啟動，機場邁進自1998年搬到赤鱲角以來最重要里程，並繼續在全球貨運機場高踞榜首。機管局下個目標，是以全新品牌SKYTOPIA全力推進「機場城市」發展。



核心項目包括遊艇港灣及亞博館二期

林天福表示，三跑道系統令機場運力大幅提升，高峰時單日旅客達到20萬人次，數字已恢復疫前水平。機管局將充分發揮「一國兩制」優勢，和善用機場土地與鄰近海灣資源，把SKYTOPIA建設成世界級地標。目前第一階段招商反應正面，有信心計劃配合三跑系統能成為推動機場發展的強勁引擎。

活動介紹了SKYTOPIA多個核心項目，包括機場遊艇港灣、藝術廊總匯、以及提供2萬個座位的表演場地——亞博館二期發展。同時透過互動形式，呈現機場領先全球的貨運服務。

即將接載乘客來往港珠澳大橋香港口岸與機場的全新無人駕駛巴士矚目登場，於嘉賓面前載客示範。（機管局提供圖片）

將推無人駕駛巴士接載大橋旅客

互動體驗區亦展出多個新發展項目，焦點之一是全球首個、亦是唯一投入機場實際運作的自動駕駛車隊﹐當中將接載乘客來往港珠澳大橋香港口岸與機場的全新無人駕駛巴士，於1,000名嘉賓面前載客示範。

此外，即將用於轉機旅客及大灣區旅客專用的新自動化停車場的自動泊車系統，亦即場進行示範。現場亦展示多項嶄新及優質旅客服務，例如上門行李託運、代客泊車，以及機場貴賓室、零售及餐飲選擇等。

即將用於轉機旅客及大灣區旅客專用的新自動化停車場的自動泊車系統，亦於現場進行示範。（機管局提供圖片）

周三的活動由機管局主席林天福、運輸及物流局局長陳美寶、商務及經濟發展局局長丘應樺、民航處處長廖志勇、機管局行政總裁張李佳蕙，及機管局董事會成員等嘉賓主持。