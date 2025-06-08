沈靖韜10歲贏國際賽破郎朗紀錄　拒用事業衡量成功：有悖音樂神聖

香港年輕鋼琴家、29歲沈靖韜（Aristo Sham）贏得音樂界古典樂鋼琴演奏四大國際賽之一的范克萊本國際鋼琴賽（Van Cliburn International Piano Competition）冠軍，成為首名在此比賽獲獎的香港人。



沈靖韜在香港土生土長，自3歲起習琴，6歲作曲，10歲更奪得國際鋼琴比賽冠軍，打破中國鋼琴家郎朗12歲的奪冠紀錄。



在大部分人眼中，他的音樂事業已相當成功。不過沈靖韜曾說：「我討厭成功這個詞，我們應該樂於分享我們所熱愛的東西，用事業來衡量成功只會分散注意力，而且有悖於音樂的高貴與神聖。」



香港年輕鋼琴家沈靖韜（Aristo Sham）贏得今屆范克萊本國際鋼琴賽（Van Cliburn International Piano Competition）冠軍，成為首名在此比賽獲獎的香港人。（范克萊本國際鋼琴賽網站圖片）

沈靖韜在香港土生土長，母親在家教導鋼琴，因此他自小便受到音樂薰陶。范克萊本國際鋼琴賽網站圖片）

沈靖韜在香港土生土長，母親在家教導鋼琴，因此他自小便受到音樂薰陶。（范克萊本國際鋼琴賽網站圖片）

10歲奪國際賽青少年鋼琴比賽冠軍 打破郎朗12歲奪冠紀錄

2006年，年僅10歲的沈靖韜，在享負盛名的德國埃特林根國際青少年鋼琴比賽中，擊敗120名選手，勇奪甲組冠軍，打破了郎朗12歲奪得冠的紀錄。同年，他獲香港政府頒發嘉許獎，以表揚他積極參與地區及國際文化藝術活動；其後兩年，他分別獲頒「十大青少年藝術家」及「十大香港傑出少年」之榮譽。在2009年他更獲英國邀請參與紀錄片「世界最偉大的音樂天才」。

讀哈佛大學經濟學：練琴練到個腦實咗 做其他嘢放鬆吓

金除了音樂道路，他的學業亦相當順遂。沈靖韜在2008年畢業於拔萃男書院附屬小學，14歲赴英就讀當地著名學府哈羅公學，到2015年畢業，其後攻讀新英格蘭音樂學院和哈佛大學雙重課程，主修數學和音樂。

他在2019年獲哈佛大學經濟學士學位，2020年取得新英格蘭音樂學院鋼琴演奏碩士學位。他曾在訪問中表示，之所以大學攻讀經濟，是因為「練琴太耐，練到個腦實咗，再練落去都無用，反而做其他嘢放鬆吓，回來就做到想要的效果。」

2019年他獲哈佛大學經濟學士學位，2020年取得新英格蘭音樂學院鋼琴演奏碩士學位。（沈靖韜IG）

雙軌發展下，沈靖韜的鋼琴事業依然屢創高峰。及至現時，他已獲數十個國際賽事獎項，並曾為多國皇室人員及政要演出，包括前國家主席胡錦濤、英王查理斯三世、比利時皇后等。

沈靖韜曾為英國皇室現任英王查理斯三世、時任威爾斯親王的查理斯演出。（沈靖韜Facebook）

沈靖韜曾為英國皇室英王查理斯三世演出，並與當時康瓦爾公爵夫人、現任英國王后卡米拉交談。（沈靖韜Facebook）

曾言討厭「成功」：用事業來衡量成功有悖於音樂的高貴與神聖

在大部分人眼中，他的事業已經相當成功。4年前，外媒「MEET THE ARTIST」訪問他時，曾問及他對成功的定義。沈靖韜說：