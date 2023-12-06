鋼琴家郎朗受邀法國愛麗舍宮演奏巴赫名曲　獲馬克龍大讚：天才

2023年是中法建交60周年。近日，著名鋼琴家郎朗受邀前往法國，接受法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）夫婦接見，並在愛麗舍宮演奏巴赫名曲，獲馬克龍大讚「與生俱來的天才」「賦予每首曲目特有的生命力」。



《澎湃新聞》報道，近日，鋼琴家郎朗出席「巴黎機場歡迎中國旅客」活動，並被授予「中法文化友好大使」稱號。

隨後，他來到法國愛麗舍宮，受馬克龍夫婦接見，並現場演奏了巴赫名曲《哥德堡變奏曲》。馬克龍稱讚郎朗對演奏情感和音色的把控，賦予每首曲子特有的生命力，「是與生俱來的天才力的展現」。

郎朗在個人社媒帳號表示，「我非常榮幸能夠受到馬克龍總統夫婦的專程接見，我們一起探討鋼琴知識，他們非常喜歡中國，表達了對中國文化的深厚熱情。」

據此前報道，郎朗曾獲得法國勝利音樂大獎「Victoires de la musique」， 是首位獲得該項榮譽的中國人。該獎項起源於1985年的法國年度音樂大獎，由法國國家電視網評選頒發。獎項涉及流行音樂、古典音樂和爵士樂三大音樂門類，是業內專家認為最具有權威的世界音樂大獎之一。