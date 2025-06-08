29歲沈靖韜成首名港人　奪范克萊本鋼琴賽冠軍　曾被喻音樂神童

香港年輕鋼琴家、29歲沈靖韜（Aristo Sham）贏得今屆范克萊本國際鋼琴賽（Van Cliburn International Piano Competition）冠軍，成為首名在此比賽獲獎的香港人。沈靖韜在香港土生土長，自3歲起習琴，曾為英國第四台紀錄片集《全球最傑出的音樂神童》的主角，他亦曾經為前國家主席胡錦濤及英王查理斯三世演奏。



范克萊本國際鋼琴賽自1962年起每4年舉辦一次，今屆有340名來自45個國家的鋼琴家報名，有28人獲選參賽，入選決賽的選手要與交響樂團合奏鋼琴協奏曲。沈靖韜獲得10萬美元（折合約78萬港元）獎金、3年個人化職業生涯指導、美國及國際巡迴演唱會安排、錄音專輯、宣傳等。



香港年輕鋼琴家沈靖韜（Aristo Sham）贏得今屆范克萊本國際鋼琴賽（Van Cliburn International Piano Competition）冠軍，成為首名在此比賽獲獎的香港人。（范克萊本國際鋼琴賽網站圖片）

香港年輕鋼琴家沈靖韜（Aristo Sham）贏得今屆范克萊本國際鋼琴賽（Van Cliburn International Piano Competition）冠軍，成為首名在此比賽獲獎的香港人。（范克萊本國際鋼琴賽網站圖片）

香港年輕鋼琴家沈靖韜（Aristo Sham）贏得今屆范克萊本國際鋼琴賽（Van Cliburn International Piano Competition）冠軍，成為首名在此比賽獲獎的香港人。（范克萊本國際鋼琴賽網站圖片）

第17屆范克萊本國際鋼琴賽5月21日至6月7日在美國德州舉行，今屆有340名來自45個國家的鋼琴家報名，有28人獲選參賽，當中7人來自中國，當中僅得沈靖韜來自香港。其餘選手來自美國、英國、西班牙、韓國等。

經過多日比賽，有6名鋼琴手入圍決賽。沈靖韜與美國Fort Worth交響樂團合奏浪漫音樂時期德國作家布拉姆斯的鋼琴協奏曲，最終贏得今屆冠軍，亞季軍選手分別來自以色列/俄羅斯，以及美國。沈靖韜可獲得10萬美元（折合約78萬港元）獎金、3年個人化職業生涯指導、美國及國際巡迴演唱會安排、錄音專輯、宣傳等。

沈靖韜（中）贏得今屆冠軍，打敗來自以色列/俄羅斯，以及來自美國的選手。（范克萊本國際鋼琴賽網站圖片）

沈靖韜在香港土生土長，母親在家教導鋼琴，因此他自小便受到音樂薰陶，3歲起學琴，6歲入讀香港演藝學院，曾師承本港鋼琴家黃懿倫，自小贏得多個國際殊榮。他及後獲英國哈囉公學取錄，2019年獲得哈佛大學經濟學士學位，2020年取得新英格蘭音樂學院鋼琴演奏碩士學位。

沈靖韜曾獲英國第四台紀錄片集《全球最傑出的音樂神童》專題報道，曾為多國皇室人員及政要演出，包括前國家主席胡錦濤、英王查理斯三世、比利時皇后等。

沈靖韜在香港土生土長，母親在家教導鋼琴，因此他自小便受到音樂薰陶。（范克萊本國際鋼琴賽網站圖片）

沈靖韜在香港土生土長，母親在家教導鋼琴，因此他自小便受到音樂薰陶。（范克萊本國際鋼琴賽網站圖片）