香港｢鋼琴神童｣沈靖韜贏范克萊本賽　羅淑佩感驕傲：盼再看你演奏

29歲香港年輕鋼琴家沈靖韜奪范克萊本國際鋼琴賽冠軍，是首名在這比賽獲獎的香港人。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今天（8日）表示非常高興知道沈靖韜贏得國際鋼琴賽冠軍，期待不久將來再看他的演奏，對沈靖韜獲獎感到驕傲。



沈靖韜（中）贏得今屆冠軍，打敗來自以色列/俄羅斯，以及來自美國的選手。（范克萊本國際鋼琴賽網站圖片）

香港年輕鋼琴家沈靖韜（Aristo Sham）贏得今屆范克萊本國際鋼琴賽（Van Cliburn International Piano Competition）冠軍，成為首名在此比賽獲獎的香港人。（范克萊本國際鋼琴賽網站圖片）

香港年輕鋼琴家沈靖韜（Aristo Sham）贏得今屆范克萊本國際鋼琴賽（Van Cliburn International Piano Competition）冠軍，成為首名在此比賽獲獎的香港人。（范克萊本國際鋼琴賽網站圖片）

沈靖韜香港土生土長 為胡錦濤、英王等演出

沈靖韜曾被喻為「音樂神童」，他在香港土生土長，由於母親在家教導鋼琴，他自小便受到音樂薰陶，3歲起學琴，6歲入讀香港演藝學院，曾師承本港鋼琴家黃懿倫，自小贏得多個國際殊榮。他及後獲英國哈囉公學取錄，2019年獲得哈佛大學經濟學士學位，2020年取得新英格蘭音樂學院鋼琴演奏碩士學位。

香港年輕鋼琴家沈靖韜（Aristo Sham）贏得今屆范克萊本國際鋼琴賽（Van Cliburn International Piano Competition）冠軍，成為首名在此比賽獲獎的香港人。（范克萊本國際鋼琴賽網站圖片）

沈靖韜曾獲英國第四台紀錄片集《全球最傑出的音樂神童》專題報道，曾為多國皇室人員及政要演出，包括前國家主席胡錦濤、英王查理斯三世、比利時皇后等。

沈靖韜在香港土生土長，母親在家教導鋼琴，因此他自小便受到音樂薰陶。（范克萊本國際鋼琴賽網站圖片）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩（梁鵬威攝）

羅淑佩為沈靖韜感驕傲 期待再看他的演奏

羅淑佩在社交平台Facebook轉發賽果，撰文指為沈靖韜獲獎感到驕傲，並在官方賽果貼文下留言，稱非常高興知道沈靖韜贏得四年一度的范克萊本國際鋼琴賽冠軍，期待不久將來再看沈靖韜的演奏。

沈靖韜在香港土生土長，母親在家教導鋼琴，因此他自小便受到音樂薰陶。（范克萊本國際鋼琴賽網站圖片）