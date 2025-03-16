詐騙｜警方：港每10分鐘一宗　夏慤花園「提子公園」開幕推廣防騙

位於金鐘夏慤花園「提子公園」今日（16日）開幕，進一步宣傳防詐騙訊息；警務處同場舉行「港島總區提子防騙海陸空嘉年華」，以提升市民大眾對各類詐騙案件的防騙意識。警務處行動處處長陳東致辭時指，本港2024年全年共有44,480宗詐騙案，平均每10分鐘就有一宗，騙徒目標不分年齡及職業，要時刻警惕。



由警務處公共關係部自家設計的防騙吉祥物「提子」，即將迎來5歲生日。夏慤花園「提子公園」毗鄰灣仔警察總部及港鐵金鐘站，由即日起至2026年2月，夏慤花園的主通道旁、殘存海堤遺跡、座位區、二樓平台和往警察總部的通道將展出26組不同造型且大小不一的「提子藝術裝置展品」，警方冀藉「提子」宣傳防騙，培育公眾的防騙意識、提醒市民提防騙子，同時將訊息帶給身邊每一個人，公園2樓平台設置最佳拍攝位置，供市民拍攝警察總部和「提子藝術裝置展品」的畫面。

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警務處行動處處長陳東在開幕禮上指出，詐騙案已成為全球罪案的一大趨勢，本港在2024年共錄得44,480宗詐騙案件，較2023年增加了4,656宗或11.7%。他指儘管升幅有所收窄，但平均每10分鐘仍會發生一宗詐騙案件，受害人不分年齡、職業，警方深知除了執法，預防工作同樣重要，一直不遺餘力地推出各種宣傳活動，包括將中環10號碼頭化身成「提子碼頭」、水上的士化身成「提子號」的宣傳活動、在五條「防騙專線小巴」車身印有最新防騙資訊、六架海洋公園的纜車化身成「提子纜車」等。

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警方指「提子」一直透過親民的形象，在社交媒體與市民「線上」互動，更逐步走入現實生活，在不同活動「線下」現身，務求將防騙訊息進一步帶入屋。「提子」幾乎每日都會親身向市民講述最新騙徒手法及防騙資訊，單以警隊Facebook為例，過去兩年就有近400則與「提子」相關的帖文，務求第一時間讓公眾了解騙徒層出不窮的犯案手法。

今日出席「提子公園」開幕禮的陳東及港島總區指揮官郭嘉銓，都曾掌管公共關係部，任內致力推動並見證「提子」自2020年6月誕生以來，以不同形態及方式融入市民生活，成為最廣為市民認識以及最受歡迎的政府吉祥物。