海洋公園6纜車變身「提子」加強防騙意識　夥拍熊貓現身漫畫宣傳

香港警務處推出為期半年的「當提子遇上熊貓」防騙活動，今日（18日）在海洋公園舉行啟動儀式。活動希望提升市民及旅客的防騙意識，並將6部海洋公園纜車及一部纜車模型裝飾成防騙吉祥物「提子」的形象，並在車廂內展示了以「提子」和「熊貓」為主角的防騙漫畫，讓不同年齡層的訪客了解各種騙案。市民和旅客將能親身體驗乘坐「提子」纜車，並在山上纜車站入口附近欣賞「提子」纜車模型。



香港警務處推出為期半年的「當提子遇上熊貓」防騙活動，今日（18日）在海洋公園舉行啟動儀式。（倪清江攝）

西區警區在南區民政事務處、南區撲滅罪行委員會及海洋公園的支持下，將6部海洋公園纜車及一部纜車模型裝飾成「提子」的形象，並在車廂內展示了以「提子」和「熊貓」為主角的防騙漫畫，讓不同年齡層的訪客了解各種騙案。車廂內還設有「防騙伺伏App」的二維碼，方便市民下載，協助辨識詐騙及網絡陷阱。

6部海洋公園纜車及一部纜車模型裝飾成「提子」的形象，並在車廂內展示了以「提子」和「熊貓」為主角的防騙漫畫，讓不同年齡層的訪客了解各種騙案。（倪清江攝）

6部海洋公園纜車及一部纜車模型裝飾成「提子」的形象，並在車廂內展示了以「提子」和「熊貓」為主角的防騙漫畫，讓不同年齡層的訪客了解各種騙案。（倪清江攝）

6部海洋公園纜車及一部纜車模型裝飾成「提子」的形象，並在車廂內展示了以「提子」和「熊貓」為主角的防騙漫畫，讓不同年齡層的訪客了解各種騙案。（倪清江攝）

啟動儀式上，港島總區指揮官郭嘉銓、南區民政事務專員鄭港涌、以及其他多位官員出席見證「提子」纜車的啟動。此次活動是港島總區進行「防騙海陸空」宣傳及教育的第一步，西區警區希望藉此將防騙訊息融入社區生活，提醒市民時刻保持警覺。

2023年騙案近4萬宗 較2018年升5倍 警提醒市民加強預防

郭嘉銓致辭時表示，香港騙案情況相當嚴重，平均每10多分鐘就有一宗，由假冒官員、假冒客服的電話騙案，到利用網上平台進行的假購物、假交友、假投資騙局，手法層出不窮。

他又指現時詐騙案已成為全球罪案的大趨勢，香港騙案數字在過去數年亦錄得顯著上升，2018年錄得8372宗，騙案數字在五年內上升了5倍，在2023年時已增至39824宗。幸好去年騙案數字升幅有所放緩，首11個月僅錄得單位數的百分比上升。郭嘉銓續說警方會繼續努力，因為騙案一宗都嫌多，而預防絕對勝於治療。

香港警務處推出為期半年的「當提子遇上熊貓」防騙活動，今日（18日）在海洋公園舉行啟動儀式。（倪清江攝）