國際龍舟邀請賽｜港鐵龍舟隊化身哪吒、孫悟空奪「扮嘢大賽」冠軍

旅發局「永明香港國際龍舟邀請賽」今日（8日）來到第二日，在「扮嘢大賽」巡遊，有參加者裝扮成哪吒、孫悟空、濟公、及美少女戰士等角色，多隊神話及動漫人物一齊作賽，氣氛熱鬧，最終由港鐵龍舟隊扮演的哪吒和孫悟空奪冠。



永明香港國際龍舟邀請賽6月8日在尖東海濱進行第二日賽事，中午進行的「扮嘢大賽」為焦點之一。（梁鵬威攝）

永明香港國際龍舟邀請賽6月8日在尖東海濱進行第二日賽事，中午進行的「扮嘢大賽」為焦點之一，冠軍由港鐵龍舟隊扮演的「哪吒＋孫悟空」造型奪得。（梁鵬威攝）

永明香港國際龍舟邀請賽6月8日在尖東海濱進行第二日賽事，中午進行的「扮嘢大賽」為焦點之一，冠軍由港鐵龍舟隊扮演的「哪吒＋孫悟空」造型奪得，「佛祖」負責控制方向。（梁鵬威攝）

永明香港國際龍舟邀請賽6月8日在尖東海濱進行第二日賽事，中午進行的「扮嘢大賽」為焦點之一，冠軍由港鐵龍舟隊扮演的「哪吒＋孫悟空」造型奪得，鼓手要全程枱着金剛棒都抵返。（梁鵬威攝）

永明香港國際龍舟邀請賽6月8日在尖東海濱進行第二日賽事，中午進行的「扮嘢大賽」為焦點之一，冠軍由港鐵龍舟隊扮演的「哪吒＋孫悟空」造型奪得，鼓手要全程枱着金剛棒都抵返。（梁鵬威攝）

「扮嘢大賽」 壯漢扮美少女戰士登場

一連兩日的永明香港國際龍舟邀請賽今日續在尖沙咀海濱舉行，中央設「扮嘢大賽」，共有九隊來自本地及海外的隊伍參與。最後由扮演哪吒及孫悟空的港鐵龍舟隊獲冠軍、扮演埃及法老的沙田浸信會獲亞軍、由扮演動畫《馴龍高手》角色的馴龍記獲季軍。

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永明香港國際龍舟邀請賽6月8日在尖東海濱進行第二日賽事，中午進行的「扮嘢大賽」為焦點之一。Spanish Dragons SD扮演「美少女戰士」，他們未變身前其實，絕大部份都是壯漢。（梁鵬威攝）

永明香港國際龍舟邀請賽6月8日在尖東海濱進行第二日賽事，中午進行的「扮嘢大賽」為焦點之一。Spanish Dragons SD扮演「美少女戰士」，他們未變身前其實，絕大部份都是壯漢。（梁鵬威攝）

永明香港國際龍舟邀請賽6月8日在尖東海濱進行第二日賽事，中午進行的「扮嘢大賽」為焦點之一。Spanish Dragons SD扮演「美少女戰士」，女主角月野兔在岸邊觀戰。（梁鵬威攝）

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永明香港國際龍舟邀請賽6月8日在尖東海濱進行第二日賽事，中午進行的「扮嘢大賽」為焦點之一。Spanish Dragons SD扮演的「美少女戰士」及Merdeka Paddlers穿着傳統馬拉服飾Malay costume of Kebaya and Batik，兩隊均未能勝出。（梁鵬威攝）

永明香港國際龍舟邀請賽6月8日在尖東海濱進行第二日賽事，中午進行的「扮嘢大賽」為焦點之一。Water Vipers powered by afterburnfitness.ca雖然未得得獎，但他們的鵝頭打扮，已令觀眾對加拿大盛產鵝羽絨有深刻印象。（梁鵬威攝）

永明香港國際龍舟邀請賽6月8日在尖東海濱進行第二日賽事，中午進行的「扮嘢大賽」為焦點之一。Water Vipers powered by afterburnfitness.ca雖然未得得獎，但他們的鵝頭打扮，已令觀眾對加拿大盛產鵝羽絨有深刻印象。（梁鵬威攝）

永明香港國際龍舟邀請賽6月8日在尖東海濱進行第二日賽事，中午進行的「扮嘢大賽」為焦點之一。Water Vipers powered by afterburnfitness.ca雖然未得得獎，但他們的鵝頭打扮，已令觀眾對加拿大盛產鵝羽絨有深刻印象。（梁鵬威攝）

消防處奪紀律部隊錦標賽冠軍 香港航海學校得中學組冠軍

今年特設紀律部隊及中學組賽事，前者的冠亞季軍分別是消防處、海關及警察，後者的冠亞季軍則是香港航海學校、惠僑英文中學及新會商會陳白沙紀念中學。

今年香港國際龍舟邀請賽由旅發局主辦、中國香港龍舟總會合辦，共設19項賽事，有超過190隊、來自12個國家及地區，包括香港、泰國、阿拉伯聯合酋長國、加拿大，以及首度參賽的埃及和卡塔爾勁旅。