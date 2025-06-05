國際龍舟邀請賽｜北海龍龍舟隊一家親　隊員屬西貢深灣仔漁民後代

龍舟教練Cice叫舵手家姐，總教練及鼓手是她的丈夫，肩負槳手位置的划手是姐夫、表姐、表姐夫，大哥是幕後工作人員之一。2007年創辦「北海龍」龍舟隊，隊員大多來自「襯家灣」的西貢深灣仔漁民後代，他們是家族第二代、第三代人，近年都四散住在香港城市不同角落，見面不多，但龍舟把他們團結在一起。



我們龍舟隊是隊友也是家人，朝夕相處，默契渾然天成，一個眼神就知道何時該全力衝刺。 「北海龍」龍舟隊教練之一Cice

第一代「西貢深灣仔龍舟隊」在七、八十年代，屢獲本地及國際龍舟賽事殊榮。（受訪者提供圖片)

「北海龍」龍舟隊從今年3月起已積極投入備戰，每周練習三次。（旅發局提供圖片)

「北海龍」龍舟隊從今年3月起已積極投入備戰，每周練習三次。（旅發局提供圖片)

由旅遊發展局及龍舟總會合辦的「永明香港國際龍舟邀請賽」，本周六及下周日（7及8日)在尖東海濱舉行，「北海龍」龍舟隊是其中一隊參賽隊伍。

西貢深灣仔在七、八十年代屢獲本地及國際龍舟賽事殊榮。而一班深灣仔漁民後代，於2007年創辦「北海龍」，隊員大多來自「襯家灣」的西貢深灣仔漁民後代，希望透過龍舟延續上一代傳承下來的珍貴文化，並四出參加各類龍舟比賽，更是旅發局主辦的香港國際龍舟邀請賽常客。

「北海龍」龍舟隊隊員大多來自「襯家灣」的西貢深灣仔漁民後代。（旅發局提供圖片)

「北海龍」龍舟隊隊員大多來自「襯家灣」的西貢深灣仔漁民後代。（旅發局提供圖片)

旅發局表示，「北海龍」自成立以來，由2007年起都會參加香港國際龍舟邀請賽。多年來屢獲佳績，包括在2018奪得混合錦標賽冠軍及國際混合金盃賽季軍、2023年獲得混合錦標賽及女子錦標賽亞軍、2024年獲得混合錦標賽的季軍。今年他們以躋身本地賽三甲為目標，希望再次與國內外選手一較高下。

「北海龍」教練之一Cice 表示，成員以家族成員為骨幹，各人分工清晰，猶如家庭縮影，「我們龍舟隊是隊友也是家人，朝夕相處，默契渾然天成，一個眼神就知道何時該全力衝刺。」

年過50的Cice說，龍舟屬高強度運動，與年輕人同場競技需保持操練。（旅發局提供圖片)

「北海龍」教練 Cice（右）及丈夫、總教練（左）隊送二人帶領「北海龍」再創佳績。（旅發局提供圖片)

原來Cice家姐Joese擔任舵手，隨時微調龍舟方向； Cice丈夫阿送兼任總教練及鼓手，為整條龍舟節奏領航；而Cice姐夫金明、表姐Akina、表姐夫Vincent等則肩負槳手位置；年紀較大的大哥及村民就轉為幕後工作，協助統籌和制定參賽名單，加上有村民的兒子特意回來參與，三代村民各司其職，繼續支持深灣仔龍舟發展。

我們代表整條村，很多村民會親赴尖東觀賽，就算未能前來亦會在電視機前看我們的賽事，為我們打氣。 「北海龍」龍舟隊教練之一Cice

Cice說，家族第二代、第三代人，近年都四散住在香港城市不同角落，見面不多。她指如果沒有龍舟，他們甚少見面或聚會；但現在有龍舟隊，大家經常出來見面，亦都會舉辦聯誼聚會維繫大家感情，維繫三代村民情誼。「畢竟見龍舟隊的隊友比見自己的家人多，練習又見到、比賽又見到。」

年過50的Cice說，龍舟屬高強度運動，與年輕人同場競技需保持操練。她透露，「北海龍」從今年3月起已積極投入備戰，每周練習三次，並參加多場地區「灣頭」比賽，務求以最佳狀態迎戰。近年「北海龍」亦吸納了村外朋友參與，期望提攜新人為龍舟隊帶來更多改變，可於香港國際龍舟邀請賽中獲得佳績。

Cice大哥伙根及北海龍主席、表姐夫Vincent親力親為， 以多年來參賽的經驗指導後輩。（旅發局提供圖片)

Cice 認為香港國際龍舟邀請賽雲集世界各地勁旅，能夠贏得比賽是龍舟隊的最高榮譽。她形容該賽事是龍舟界「領頭羊」，不僅成為各地龍舟比賽參考標準，同時帶動本地其他龍舟比賽水準，「香港都有很多不同的『灣頭』比賽都會跟着香港國際龍舟邀請賽的指示，譬如很多比賽現在都會檢查龍舟槳等細節，我都覺得做得很好。」

旅發局表示，今年「永明香港國際龍舟邀請賽」以日夜龍舟嘉年華的形式於尖東海濱舉行，同時設有應節美食、啤酒暢飲、世界級雜技等豐富多彩的活動，吸引更多市民遊客投入為期九天的節慶文化盛事。