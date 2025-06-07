國際龍舟邀請賽今明維港上演　逾190隊參戰　埃及、卡塔爾隊首來

旅發局「永明香港國際龍舟邀請賽」今日（7日）起一連兩日在維港上演，今年共設19項賽事，有超過190隊參與，更包括首度參賽的埃及和卡塔爾勁旅，一眾龍舟健兒隨着鼓聲奮力划槳，岸邊吸引大批市民觀賽及舉機拍攝，相當熱鬧。



旅發局「永明香港國際龍舟邀請賽」今日（7日）起一連兩日在維港上演，今年共設19項賽事，有超過190隊參與。（廖雁雄攝）

旅發局「永明香港國際龍舟邀請賽」今日（7日）起一連兩日在維港上演，今年共設19項賽事，有超過190隊參與。（廖雁雄攝）

今年香港國際龍舟邀請賽由旅發局主辦、中國香港龍舟總會合辦，共設19項賽事，有超過190隊、來自12個國家及地區，包括香港、泰國、阿拉伯聯合酋長國、加拿大，以及首度參賽的埃及和卡塔爾勁旅。

已於端午節開幕的「龍舟美食街」及「Panda Friends@香港海洋公園」期間限定店，為日夜龍舟嘉年華揭開序幕。此外，由今日起至賽事周末，現場將有「太陽馬戲團」快閃雜技表演。

旅發局「永明香港國際龍舟邀請賽」今日（7日）起一連兩日在維港上演，岸邊吸引大批市民觀賽及舉機拍攝，相當熱鬧。（廖雁雄攝）

嘉年華擴展至尖東市政局百週年紀念花園

今年嘉年華亦擴展至尖東市政局百週年紀念花園，並設有舞台表演，觀眾既可欣賞街頭音樂表演及賽事直播，亦可暢飲冰涼啤酒消暑。同場亦有LINE FRIENDS角色與海洋公園熊貓龍鳳胎加加、得得現身，與市民見面互動。

同場亦有LINE FRIENDS角色與海洋公園熊貓龍鳳胎加加、得得現身，與市民見面互動。（廖雁雄攝）