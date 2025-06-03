2025國際龍舟邀請賽獲M品牌認可 吳守基：助鞏固體育盛事之都
撰文：陶嘉心
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【端午節假期／永明香港國際龍舟邀請賽／龍舟比賽／龍舟競賽／尖東／海洋公園／大熊貓／嘉年華／啤酒】即將於本月7日至8日在尖沙咀東部海濱舉行的「2025永明香港國際龍舟邀請賽」，已獲得大型體育活動事務委員會（委員會）頒授「M」品牌認可。委員會主席吳守基認為，這項賽事不但推動龍舟體育發展，而且吸引許多海外旅客來港，有助鞏固香港作為國際體育盛事之都的地位。
委員會主席吳守基今日（3日）表示，這個香港最大規模的龍舟比賽結合了傳統文化與體育競技，吸引了來自不同國家或地區的頂尖隊伍和龍舟好手來港，在維多利亞港激烈拼搏，爭奪榮譽。這項賽事不但推動龍舟體育發展，而且吸引許多海外旅客來港，鞏固香港作為國際體育盛事之都的地位。
「M」品牌計劃旨在鼓勵及協助本地體育總會、私人或非政府機構舉辦更多大型國際體育活動，並加以扶植，使有關活動得以持續舉行。各類符合審批準則的體育活動有機會獲委員會授予「M」品牌認可，部分活動更會獲得撥款資助。
▼2023年6月25日 國際龍舟賽「扮嘢大賽」▼
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