沈靖韜從鋼琴神童走到國際冠軍路　師讚仿佛能掌握「音樂的顏色」

香港年輕鋼琴家、29歲沈靖韜（Aristo Sham）贏得音樂界古典樂鋼琴演奏四大國際賽之一的范克萊本國際鋼琴賽（Van Cliburn International Piano Competition）冠軍，成為首名在此比賽獲獎的香港人。



沈靖韜出身中產家庭，母親沈太是鋼琴教師，一手栽培他成材；父親沈楚煒（C.W Sham）為遵理學校物理科名師，他曾在一篇訪問中說，靖韜愛看《Lonely planet》、4歲時已砌13歲兒童才玩的樂高LEGO、有絕對音感（perfect pitch）。



沈靖韜在2002年進入香港演藝學院初級課程，曾師隨香港鋼琴家黃懿倫，對方更曾評價他仿佛能掌握「音樂的顏色」。與沈家稔熟的遵理集團創辦人梁賀琪引述其父母說，連父母都不明白他跟黃懿倫的溝通，「（黃懿倫）問佢（沈靖韜）覺得首歌係咩顏色，佢會答紅色；之後再問係咩紅色，佢會答深紅色。」



香港年輕鋼琴家沈靖韜（Aristo Sham）贏得今屆范克萊本國際鋼琴賽（Van Cliburn International Piano Competition）冠軍，成為首名在此比賽獲獎的香港人。（范克萊本國際鋼琴賽網站圖片）

香港年輕鋼琴家沈靖韜（Aristo Sham）贏得今屆范克萊本國際鋼琴賽（Van Cliburn International Piano Competition）冠軍，成為首名在此比賽獲獎的香港人。（范克萊本國際鋼琴賽網站圖片）

父親為物理科補習名師沈楚煒 母親為鋼琴教師

沈靖韜1996年在港出生，父親是物理科補習名師沈楚煒，現為遵理學校物理科名師，教授高中物理科超過24年。沈太是鋼琴教師，在家教導他彈琴，因此他3歲起便習琴，6歲考獲8級，並已懂得作曲。

沈靖韜父親沈楚煒是遵理學校物理科物理科名師，二三十年未曾換廣告相片。（中文大學新聞與傳播學院學生刊物《大學線》圖片)

沈楚煒讀港大時為社會運動份子

沈楚煒1978年就讀港大機械工程學系，他是學生會社會服務團「蛇蛇豬」的成員，爭取油麻地艇戶上岸，參與靜坐、遊行，他又成立大專服務聯會，經常為開會「走堂」，一星期只上三、四課。 有說他想保持低調，出道多年，未曾換廣告相片。

畢業後沈楚煒曾任教喇沙書院，當過10年喇沙書院的物理科主任，後因事離開喇沙，全職投身補習界，成為「補習天王C.W.Sham」。他早年曾接受中文大學新聞與傳播學院學生刊物《大學線》訪問，除了講述補習業界操作，更談當時11歲的沈靖韜。

沈楚煒與兒童時期的沈靖韜一同划艇。（中文大學新聞與傳播學院學生刊物《大學線》圖片)

沈楚煒：很少見小靖韜彈琴超過半小時 最愛玩NDS和PSP

沈楚煒在訪問中主動問記者「你知道我兒子是誰嗎？」報道說，當記者答是沈靖韜後，他便滔滔不絕的說起兒子威水史——他看《Lonely planet》、4歲已懂砌13歲孩子才會砌的樂高LEGO、有絕對音感（perfect pitch）。

沈楚煒表示，小靖韜最神奇的是平日不怎麼練琴，「彈一下又跑了，很少見他彈超過半小時」，最常做的是玩NDS和PSP。

母親教彈琴技巧 小靖韜：唔使技巧呀媽咪

很多人以為沈靖韜的彈琴天份來自母親教導，梁賀琪則說並不是。她引述沈太說，靖韜年幼時，她會示範彈琴技巧給靖韜看，然後叫他跟住學習彈奏，「但佢（靖韜）話『唔使技巧呀媽咪』，跟住自己彈一次，Jessica（沈太）聽到呆咗，佢話真係唔使技巧。」

入演藝學院師隨鋼琴家黃懿倫 揭靖韜掌握「音樂的顏色」由來

沈太覺得靖韜的水平已超越她，感到無法可教他，於是報讀香港演藝學院並獲取錄，在2002年入讀初級課程，師隨香港鋼琴家黃懿倫，對方更曾評價他仿佛能掌握「音樂的顏色」。

香港年輕鋼琴家沈靖韜（Aristo Sham）贏得今屆范克萊本國際鋼琴賽（Van Cliburn International Piano Competition）冠軍，成為首名在此比賽獲獎的香港人。（范克萊本國際鋼琴賽網站圖片）

沈靖韜在香港土生土長，母親在家教導鋼琴，因此他自小便受到音樂薰陶。

梁賀琪引述其父母說，小靖韜跟黃懿倫的溝通，他倆都聽不明，「（黃懿倫）問佢（沈靖韜）覺得首歌係咩顏色，佢會答紅色；之後再問係咩紅色，佢會答深紅色。平常人已唔明。」

演藝學院鍵盤樂系高級講師兼駐院藝術家黃懿倫教授。（演藝學院圖片)

小靖韜自己編、自己錄生日歌送叔叔姨姨作生日禮物

梁賀琪在靖韜很小時便認識他，「佢係人見人愛！」她生日時，會收到靖韜自己編、自己錄的生日歌作禮物，「所以啲uncle、auntie會感到好sweet。」