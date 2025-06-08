內地車牌換香港車牌｜學車團稱可代辦假文件　運輸署：已加強檢視

Now新聞台報道有學車公司聲稱可以代辦假出入境及工作證明，以便符合資格換取香港電單車駕照。運輸署今日（8日）在社交平台發文指非常關注事件，並表示如申請人並非確實在內地居留或工作，所謂「代辦證明」實為「偽造文件」。



署方表示已加強檢視，如發現違規或可疑個案，將交執法部門跟進。署方強調，使用虛假文書申請牌照是嚴重罪行，最高可處監禁14年，申請人的駕駛執照亦會被取消。



運輸署今日在社交平台發文指非常關注事件。（運輸署Facebook）

Now新聞台報道，根據運輸署資料，近來以內地駕照免試轉香港駕照的人數由2022年約2萬人，至去年已大增至超過6萬人，當中大部分是私家車，其次是電單車。但現時香港人想用內地車牌免試簽發香港車牌，需要擁有該車牌不少於5年，或是提供他在當地居留不少於6個月期間發出的出入境證明、工作證明等。

該台記者參加一個學車團，工作人員表示，沒有該些證明可以「代辦」，辦假出入境及工作證明。

運輸署表示，一直謹慎處理、小心核實每宗免試簽發申請，而申請人需親身或授權代理人遞交申請表、所需證明文件和費用。

署方指，香港居民即使在內地成功完成駕駛考試及在12個月實習期後獲發內地正式駕駛執照，亦必須符合香港法例所訂明的申請資格才可申請免試簽發，以駕駛私家車、總重量不超過5.5公噸的輕型貨車、電單車及/或機動三輪車。

有關資格包括：

．所持有的內地駕照已發出不少於5年；



．或能證明他所持的內地駕照是他在內地居留不少於6個月的期間發出。



署方表示，就後者而言，申請人須提交相關居留證明文件，例如涵蓋內地駕照的發出日期而不少於6個月期間的出入境紀錄、在內地學校的成績表，或受聘公司發出的聘用期間證明文件等。因此，如僅在內地取得駕駛執照，而不符合上述持有內地駕駛執照的年期或居留期，並不合資格以免試方式申請香港駕駛執照。