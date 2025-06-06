的士車隊Big Boss、Amigo下周招聘會求人 運輸署：入車隊好處多
撰文：林遠航
出版：更新：
各支的士車隊預計會在七月正式投入服務。運輸署表示，Big Boss Taxi和Amigo兩支車隊，將分別於6月10日和11日，參與勞工處招聘會，招聘車隊司機，可即場申請兼有機會即場面試。
招聘會免費入場 可即即場面試
運輸署表示，Big Boss Taxi和Amigo兩支的士車隊，將分別於6月10日和11日上午11時至下午5時半，在天水圍天晴社區會堂，參與勞工處職場連線招聘會，招聘車隊司機。招聘會免費入場，可即場申請兼有機會即場面試。
運輸署：帶來優質服務的使命感
署方表示，加入的士車隊「好處多」，乘客經車隊網約平台預約行程，提高車隊司機的接單能力，加上車隊提供新人獎和駕駛安全獎等，司機收入穩步上升。車隊有團隊支援，司機著起車隊制服，不但提升專業形象，而且帶來優質服務的使命感。
署方又指，會繼續與各車隊保持密切溝通，全力推動車隊在今年七月底前完成籌備工作投入服務。
的士車隊｜八達通Call車易首加入BigBoss Taxi 未來擴至其他車隊的士車隊可革新點對點交通服務？調查：近3成受訪者「非常悲觀」的士車隊｜深圳灣、港珠澳大橋口岸專屬車位 准試運車隊使用接客的士車隊｜大黃蜂有信心7月符發牌門檻 車資較一般的士貴最多30%的士車隊｜大黃蜂底薪7千加佣金請人 司機冀更有保障：條街好靜的士車隊請人難 陳美寶稱降牌照門檻屬言之尚早 目標7月全落地