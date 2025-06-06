的士車隊Big Boss、Amigo下周招聘會求人　運輸署：入車隊好處多

各支的士車隊預計會在七月正式投入服務。運輸署表示，Big Boss Taxi和Amigo兩支車隊，將分別於6月10日和11日，參與勞工處招聘會，招聘車隊司機，可即場申請兼有機會即場面試。



Big Boss Taxi和Amigo兩支車隊，將分別於6月10日和11日，參與勞工處招聘會。（運輸署Facebook圖片）

Big Boss Taxi將於6月10日，參與勞工處招聘會。（運輸署Facebook圖片）

Amigo車隊將於6月11日，參與勞工處招聘會。（運輸署Facebook圖片）

招聘會免費入場 可即即場面試

運輸署表示，Big Boss Taxi和Amigo兩支的士車隊，將分別於6月10日和11日上午11時至下午5時半，在天水圍天晴社區會堂，參與勞工處職場連線招聘會，招聘車隊司機。招聘會免費入場，可即場申請兼有機會即場面試。

運輸署：帶來優質服務的使命感

署方表示，加入的士車隊「好處多」，乘客經車隊網約平台預約行程，提高車隊司機的接單能力，加上車隊提供新人獎和駕駛安全獎等，司機收入穩步上升。車隊有團隊支援，司機著起車隊制服，不但提升專業形象，而且帶來優質服務的使命感。

署方又指，會繼續與各車隊保持密切溝通，全力推動車隊在今年七月底前完成籌備工作投入服務。