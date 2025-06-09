亞洲盃外圍賽｜港隊周二啟德主場館迎戰印度　門票今全售罄

香港足球代表隊將於明晚（10）8時，首次在啟德主場館出戰國際賽，將在2027亞洲足協亞洲盃外圍賽第三輪賽事對戰印度。中國香港足球總會今午公布，賽事門票已經售罄，感謝球迷支持。



香港足球代表隊將於明晚（10）8時在啟德主場館出戰亞洲盃外圍賽，對陣印度，為港隊在啟德主場館的首場賽事。（資料圖片/梁鵬威攝）

售票網站Cityline今日顯示，該場賽事的門票已經售罄。（Cityline網站）

亞洲盃外圍賽第三輪，港隊將於明日對陣印度。足總主席霍啟山早前出席活動後透露，已售出約4.5萬張門票，目標要「坐爆啟德」。

售票網站Cityline今日顯示，該場賽事的門票已經售罄。足總亦在社交平台發文，指全部賽事門票售罄，感謝球迷支持，港台電視31觀看直播。

啟德體育園提醒，當日下午5時30分將開始安檢，6時開放觀眾入場。體育園呼籲球迷提早規劃行程，又指園區附近一帶交通會較繁忙，呼籲觀眾盡量乘搭公共交通工具。運輸署則表示，相關部門已聯同的士業界實地視察路線，並確保業界熟悉安排，現場將增設指示牌引導。由於離場時段人流密集，的士輪候時間可能較長，運輸署建議乘客預留時間並耐心等候。

球迷可在中央廣場跟「期間限定」的巨型港隊吹氣球衣「打卡」。（啟德體育園提供圖片）

足總主席霍啟山昨日曾稱已售出超過4.5萬張門票，目標是「坐爆啟德」。（資料圖片/袁志浩攝）

啟德主場館可容納5萬人，足總主席霍啟山昨日曾稱已售出超過4.5萬張門票，目標是「坐爆啟德」。他並指出，足總在主場館外擺設了港隊球衣吹氣擺設，供球迷打卡。