曼聯訪港｜紅魔兩小將包辦入球　3：1反勝港隊　33098人冒雨見證

曼聯訪港，周五（30日）晚上8時作客香港大球場挑戰香港隊，隊長般奴費南迪斯正選上陣領軍，在現場33098人見證下，曼聯反勝港隊3：1。



賽前有傳聞指，曼聯隊長般奴費南迪斯經理人已前赴沙特與希拉爾洽談轉會，有球迷擔心今場賽事會是般奴於紅魔的告別戰。賽事經過一輪握手及舞獅儀式後，雙方球員進場時，現場觀眾人數仍然疏落。賽事由財政司司長陳茂波任主禮嘉賓，不過開賽後球迷逐漸入場，上層較平價座位氣氛良佳。

據現場目測，今場入座率約八成，天雨下部份球迷選擇於有蓋地方避雨，令場內有不少空櫈，當中以大銀幕底的南看台最明顯；有一邊包廂層也相當冷清。然而天氣無阻球迷熱情，港隊與曼聯擁躉都多次高呼口號「We are Hong Kong」對上「Glory Glory Man United」。

現場香港隊球迷落力為主隊打氣。（廖雁雄攝）

開賽3分鐘，凱倫近門起左腳施射，被港隊門將謝家榮用腳擋出。1分鐘後，卡斯米路接應般奴開出罰球插水式飛頂入網，不過越位在先被判詐糊。11分鐘般奴禁區外主射罰球，謝家榮再次飛身撲出。

曼聯早段攻勢較爽朗，不斷壓住港隊半場強攻。（袁志浩攝）

3分鐘後，加拿祖左路落底線傳中，小將拿斯後上施射可惜「撻Q」射斜。18分鐘港隊打突擊，祖連奴突破左路推順起腳，曼聯門將湯希頓撲到波仍難阻來勢入網，主隊香港先開紀錄。4分鐘後，卡斯米路門前施「虎尾腳」怪射，被謝家榮沒收。

26分鐘曼聯換人，收起卡斯米路及拿斯，換入泰拿費查及干尼。現場開始密雨。35分鐘凱倫單刀再被謝家榮用腳擋出，卡馬臣後上補射又被港隊茹子楠護空門，曼聯強攻下仍未能入波。

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換邊後5分鐘，曼聯憑小將奧比入波，追成1：1。67分鐘，港隊艾華策動快攻，惜尼高拉斯及劉家喬先後起腳均未能命中。戰至75分鐘，現場球迷開始玩起人浪。

港隊球迷全場落力打氣，叫聲響徹香港大球場。（廖雁雄攝）

81分鐘，曼聯小將奧比馬田再次入波，接應傳送輕輕一點攻破港隊後備門將伍瑋謙十指關，曼聯反超前香港2：1。89分鐘港隊尼高拉斯左路傳中，史提芬彭利拿接應逗射未能射破曼聯門將扳平。臨完場前，曼聯藉艾登希雲再入一球最終以3：1擊敗香港隊。

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曼聯正選陣容：



22 湯希頓、8 般奴費南迪斯、11 凱倫、17 阿歷真度加拿祖、18 卡斯米路、35 莊尼伊雲斯、41 哈利阿麥斯、55 費達歷臣、72 拉斯、80 卡馬臣、87 葛維古干基



後備：1 比恩迪、13 柏德列多古、37 明奈、7 美臣蒙特、56 奧比馬田、26 艾登希雲、43 杜比高利亞、42 干尼、64 摩亞賀斯、25 曼紐爾烏加迪、16 阿密特迪亞路、58 泰拿費查、90 艾馬、79 蒙路、92 泰維迪斯



球迷冒雨魚貫進場。（廖雁雄攝）

香港隊正選陣容：



18 謝家榮、3 徐宏傑、4 鐘樂安、7 祖連奴、11 艾華頓、12 費蘭度、14 李小恆、20 米高、21 茹子楠、22 黃皓雋、24 顏卓彬



後備：1 張立衛、19 伍瑋謙、2 周緣德、5 艾里奧、6 尼高拉斯、8 趙聡悟、9 劉家喬、10 黃威、13 史提芬彭利拿、15 艾華、16 陳俊樂、17 余煒廉、23 孫銘謙、25 杜度、26 曾樂圖



曼聯有隊長般奴費南迪斯、主將卡斯米路、凱倫、勞基梳爾、阿密特迪亞路、阿歷真度加拿祖、美臣蒙特、明奈（前譯高比馬恩奴）等隨隊訪港。不過，哈利馬古尼、奧拿拿及達洛治因為「撞期」要到印度出席其他贊助商活動，未能訪港，另外利辛度馬天尼斯、約羅、馬沙拉奧則因傷缺陣。

曼聯今次季尾亞洲之旅有兩站，在5月28日晚上先在馬來西亞吉隆坡友賽東南亞明星隊，以0：1輸波。曼聯在5月29日搭飛機從馬來西亞抵港，晚上在大球場舉行閉門訓練。今晚踢完對港隊的表演賽後，曼聯便會馬上回英國。

曼聯周三晚到吉隆坡對東南亞明星隊，以0：1敗陣。（Getty Images）

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