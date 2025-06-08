亞洲盃｜港隊周二啟德體育園迎戰印度　禁帶水樽長傘　附交通攻略

【港隊對印度／港隊／啟德體育園】香港足球代表隊星期二（10日）將首次在啟德主場館作賽，於亞洲盃外圍賽第三輪C組對印度。賽事將於下午5時30時開始安檢，6時開放入場。今次球賽安排與過去演唱會的安排不同，任何容量的水瓶及容器不論有沒有樽蓋，均不得帶入場內。



體育園提醒，因應天雨情況，觀眾應以輕便裝束到場參加活動。如果當日有雨，觀眾應預留更多時間進行安檢，謹記長傘不可帶入場內。



港足將力爭連續兩屆打入亞洲盃決賽周。（資料圖片／夏家朗攝）

球迷可在中央廣場跟「期間限定」的巨型港隊吹氣球衣「打卡」。（啟德體育園提供圖片）

香港男子足球代表隊將於6月10日（星期二）晚上8時，將於啟德體育園主場館舉行的「 亞足聯2027沙地阿拉伯亞洲盃外圍賽決賽圈」迎戰印度隊。這場亞洲盃外圍賽是啟德主場館啟用以來，港隊首次在「香港主場」正式比賽，出戰國際A級賽事。

體育園提醒球迷提前規劃行程，並預留足夠時間進行驗票及安檢。（資料圖片/夏家朗攝）

啟德體育園主場館將於1月5日舉行首次壓力測試，大專欖球賽預計一萬名觀眾入場。（羅國輝攝）

下午5時半起安檢6時入場

賽事將於下午5時30時開始安檢，並於下午6時開放入場。為了確保順利入場資料圖片觀眾可經較近港鐵宋皇臺站的西橋或較近啟德站的中央廣場前往各閘口，一經掃描門票進場後，離開後不得再次進入啟德主場館。

，體育園提醒球迷提前規劃行程，並預留足夠時間進行驗票及安檢。（啟德體育園圖片）

禁帶水瓶、長傘 雨天需預更多時間安檢

因保安需要，今次球賽安排與過去演唱會的安排不同，任何容量的水瓶及容器不論有沒有附帶瓶蓋，均不得帶入場內。

體育園提醒，因應天雨情況，觀眾應以輕便裝束到場參加活動。如果當日有雨，觀眾應預留更多時間進行安檢，謹記長傘不可帶入場內。

任何容量的水瓶及容器不論有沒有附帶瓶蓋，均不得帶入場內。圖為過往活動入閘口旁的置物架。（資料圖片/梁鵬威攝）

宋皇臺道將設10條巴士路線 跨境巴士G層上車

散場時段，將有10條特別巴士路線於宋皇臺道上落客區提供服務。往落馬洲／皇崗口岸的跨境巴士服務，設於啟德主場館地面G層的旅遊巴士上落客區，乘客可從啟德主場館二樓H閘外，經扶手電梯到旅遊巴士上落客區登車。

觀眾可於主場館H閘外，乘坐扶手電梯到G層的士上落客區乘搭的士。宋皇臺道上落客區將不設的士上客服務。（啟德體育園圖片）

離場時的士上客點僅得H閘外

乘搭的士到體育園的乘客，可於啟德主場館的士站、體藝館的士站及宋皇臺道上落客區下車，其中體藝館及宋皇臺道的士站不設上客。離場時，只有啟德主場館的士上落客區（H閘外地面）一個上客點；宋皇臺道上落客區不設的士上客點。

啟德主場館內不設公眾泊車位。啟德體藝館停車場將於下午4時至晚上11時59分，開放部份車位給預先購買「啟德零售館3小時私家車泊車証」人士使用。

賽事資料

亞洲盃外圍賽第三輪

香港對印度

日期：2025年6月10日

時間：晚上8:00

地點：啟德主場館

