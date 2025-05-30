曼聯訪港｜香港大球場對戰港隊　球迷雨中撐場　冀兩隊踢出超水準

【香港對曼聯/香港大球場/曼聯香港門票/曼聯對香港直播/viutv】相隔12年再度訪港的英超球隊曼聯，今晚（30日）在香港大球場與港隊作賽。晚上7時許，球迷陸續冒雨入場，有人高呼、唱曼聯打氣歌，氣氛熱鬧，現場所見，大部份球迷專程來撐「紅魔鬼」曼聯。有追捧曼聯多年的球迷指，不會因下雨影響觀賽心情，期望今晚愛隊會踢出水準、有亮眼表現。



有大批球迷身穿曼聯球衣在香港大球場外排隊等候入場時，多人在人龍中張開雨傘，亦有不少球迷冒雨入場，但未無損各人心情。(廖雁雄攝)

球迷進場時需先接受安檢，現場秩序良好。(廖雁雄攝)

球迷進場前，不忘與心愛的「紅魔鬼」大型宣傳牌合照「打卡」。(廖雁雄攝)

今晚約6時半，距離開場尚有個多小時，已有大批「紅魔鬼」球迷身穿曼聯球衣在場外排隊等候入場，主辦單位早已在外圍擺放「鐵馬」劃分排隊輪候區，兩隊球隊的球迷都耐心等候，現場秩序良好，未有發生混亂及不愉快場面。雖然香港大球場一帶雨勢頗大，多人在人龍中張開雨傘，亦有不少球迷冒雨入場，但未無損各人心情。

喜歡曼聯20多年的楊先生指不會因下雨影響觀賽心情，反而認為雨中觀賽更有氣氛。(廖雁雄攝)

喜歡曼聯20多年的楊先生指不會因下雨影響觀賽心情，反而認為雨中觀賽更有氣氛。他表示已帶備球衣，希望有機會讓一眾球星簽名。他形容，自己並非「勝利球迷」，即使曼聯近期表現較以往遜色，仍會繼續支持，希望能於今晚見到球隊出色表現。

球迷陳先生期待今晚見到曼聯的青年球員入波。(廖雁雄攝)

同樣喜歡曼聯20多年的陳先生今晚6時已到場，他指期待見到球隊中的青年球員有出色表現，因為他們代表曼聯的未來。他指曼聯近期表現令人失望，惟不會妨礙他繼續支持球隊，他說：「就係因為差，先要繼續支持。」

來自深圳、最喜歡曼聯般奴費南迪斯的鄭先生已是多年紅魔鬼粉絲，為了看今場比賽，他將留港2日，料連同一晚酒店住宿，共花費逾千元。談起曼聯近期表現，他笑說「唔想講」，但仍然認為值得購票觀賽，支持愛隊。

來自廣州的周先生喜歡曼聯超過20年，為了觀看今次比賽共訪港3日，料共花費幾千元。他認為即使曼聯近期表現強差人意，但仍然值得購票支持，他說「不會因為（球隊）處於低谷，就拋棄他們。」他又認為香港體育競技氣氛濃厚，沿路不時有人高呼，即使下雨亦不會影響氣氛。