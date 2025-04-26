貿發局范婉兒回應貿易戰：有點疼但死不了　港對出口美國依賴較低

香港貿發局研究總監范婉兒今日（26日）在2025「機遇香港」活動中指，香港市場非常對外開放，非常國際化，在全球化下供應鏈會因不同因素而有變化，如戰爭、極端天氣等以及地緣政治，因此企業不應依賴單一國家或供應。



香港貿發局舉辦活動，講解貿戰下香港如何推動科技及產業發展。（吳美松攝）

由中宣部組織的2025「機遇香港」採訪活動今日進行第二日的訪問行程。其中一個活動是到貿發局拜訪。貿發局研究總監范婉兒指，地緣政治過去不斷發生，即使碎片化，亦總是要與不同區域合作。當兩個國家合不來時，有些貿易會轉向其他地方。不過轉變也不一定全是政治因素。

香港已有應對貿易戰經驗

她強調貿易戰對香港整體影響不大，加上香港已有應對的經驗。加上現時香港減少了對美國的依賴。根據資料，2017年與2023年相比，美國從中國進口份額減少15%，從香港進口的數字減少得更多；但中國在全球出口份額由2018年的12.7%，增加至2021年的14.6%，而香港2024年的總出口數字與2017比較，亦增長了17%。

范婉兒續說，當局訪問642名電子參展商及買家，當中有超過9成電子出口商及買家預期銷售平穩及上升，他們當中分別有9.5%及40%預期未來一至兩年會下降、上升；預計情況平穩的有50.5%。

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范婉兒另指，現時內地和香港對美國出口依賴已較低，香港出口只有3%受影響；過去一段時間已採取分散採購，出口到美國近5成來自多個國際市場，因此貿易戰對香港來說「有一點疼，但死不了」

范婉兒亦認為，發展科技是全球不可逆轉的趨勢，而在全球創新指數，中國知識及技術產出排全球第三，香港的市場成熟度排全球第二，雙方可「強強聯手」

香港貿發局舉辦活動，講解貿戰下香港如何推動科技及產業發展。（吳美松攝）

范婉兒指出，香港是可持續融資樞紐，而大部分發展都是資金先行。她舉出數據指2024年，亞洲是全球第二大可持續債券市場，僅次於歐洲。2020年至2024年，亞洲的可持續債券發行擴大了四倍；香港促成的可持續和綠色項目越來越多。2024年，在亞洲發行的國際綠色和可持續債券，有45%在香港安排。

香港一國兩制模式及獨特內聯外通角色 成為內地與國際貿易最佳管道

范婉兒最後總結指，美國要「美國優先」，貿易加速轉至「美國之下」，內地企業更需要積極走出去開拓新市場，香港的一國兩制模式及獨特的內聯外通角色，使其成為內地與國際貿易以及投資新流向的最佳管道。

范婉兒認為，不管關稅政策如何實施及多快取消，已經對商界信心造成打擊，亦對集中市場的風險多了認識。

香港貿發局舉辦活動，講解貿戰下香港如何推動科技及產業發展。（吳美松攝）

貿發局將辦展覽會 東南亞等國家反應踴躍

貿發局將舉辦展覽會，被問到會否因貿易戰而少了參展商報名，貿發局總裁劉會平表示，大家最缺的是商機，而貿發局就是為他們尋找商業機會。而且除美國展商之外，亦多了展商前來，如東南亞等國家，因為他們也有憂慮，急於要尋找其他合作夥伴，而香港則會提供機會給他們做對接，發揮超級聯繫人及增殖人的角色。