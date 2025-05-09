3間書商參展書展被拒　去年捲下架事件　貿發局：不回應個別個案

今年香港書展7月在灣仔會展舉行，參展近20年的「藍藍的天」去年有5本書被主辦方貿發局指因有人投訴要求下架。「藍藍的天」負責人伍自禎今（9日）指，今屆未有收到貿發局的參展邀請，故自行報名，直至1月底被告知「申請不獲接納」。



伍自禎對未能於書展參展略感遺憾，因書展規模大，大部份到訪市民平日較少逛書局，有助獨立書商接觸更多讀者。他又透露至少另有兩間獨立出版社或書店被拒參展。



貿發局未有回應「申請不獲接納」理由，稱任何活動籌備期間，一般都會有一些參展申請不被接納，不回應個別個案。



伍自禎形容參展書展被拒是預料之內，估計被拒的原因是去年參展期間貿發局要求其下架5本書有關。去年書展「藍藍的天」將其中4本書下架，但沒將資深傳媒人區家麟著作《亂流》下架。（資料圖片／鄭子峰攝）

「藍藍的天」今年未有收到參展邀請 未交書單已被拒參展

伍自禎受訪稱，以往書商會收到貿發局發出的電郵邀請參展，惟今屆未有收到邀請，故自行報名參加，當時僅提交基本資料，毋須提交書單。及至1月底，至少有3間獨立出版社或書店被拒參展，包括「藍藍的天」、獨立書店「界限書店」等。伍透露，其間貿發局沒有與涉事書商作溝通，亦未有透露拒批原因。

伍自禎稱被拒參展是預料之內

伍自禎形容被拒參展是預料之內，並估計被拒的原因是去年參展期間，貿發局要求其下架5本書，「藍藍的天」只下架其中4本，但沒將資深傳媒人區家麟所著的《亂流》下架。伍自禎說，當時已有貿發局職員向他表示，可能會影響今年的參展申請。

參展近20年的「藍藍的天」負責人伍自禎表示，今年未有收到貿發局的參展邀請，故自行報名參加，直至1月底被告知「申請不獲接納」。（資料圖片／鄭子峰攝）

書展有助獨立書商接觸更多讀者 被拒參展感遺憾

伍自禎對未能於書展參展略感遺憾，因為香港書展的規模大，大部份到訪書展的市民平日較少逛書局，相信有助獨立書商接觸更多讀者。他又表示，在眾多華文書展當中，以往香港書展的最大特色是包容和自由，惟現在書展已經無法代表香港各類型的出版物，內容並不全面，甚至趨向單一。

他表示，今年未必會向貿發局上訴，但明年會繼續嘗試申請，他說既然書商合法經營，參展是他們的權利。他說：「如果無咗我哋，雖然係佢哋眼中我哋係微不足道，但我哋代表到香港閱讀嘅其中一部份。」

貿發局：任何活動籌備期間一般都會有一些參展申請不被接納

貿發局回覆查詢時未有回應書商「申請不獲接納」理由，稱任何活動籌備期間，一般都會有一些參展申請不被接納，不回應個別個案。

該兩間涉事書商去年參展時曾被要求下架5本書，原因為「涉及敏感題材及有人投訴」，包括已故前立法會議員邵家臻的《坐監情緒學》及《字裡囚間》，以及資深傳媒人區家麟的《最後的信仰》、《二千零四十七夜》及《亂流》。」（資料圖片／郭梓謙攝）

去年5書涉「敏感題材」被要求下架

翻查資料，該兩間涉事書商去年參展時曾被要求下架5本書，原因為「涉及敏感題材及有人投訴」，包括已故前立法會議員邵家臻的《坐監情緒學》及《字裡囚間》，以及資深傳媒人區家麟的《最後的信仰》、《二千零四十七夜》及《亂流》。「藍藍的天」拒絕下架《亂流》，伍自禎當時表示該書只是一本遊記，「逐句睇」都看不出有問題。