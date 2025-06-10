全運會預料8月三地同一平台售票　會否太趕？楊德強：與以往相若

粵港澳三地合辦的全運會將於11月9日至21日舉行，票務安排尚待公布，對於有業界憂慮售票時間太趕急，全國運動會統籌辦公室主任楊德強今日（10日）在港台訪問，預計8月三地將用同一平台售票，並解釋全運會有既定做法和規則，按照不同項目進行，提早三個月售票是與國家體育總局等各方商議安排，與以往做法相若。



挑戰盃劍擊錦標賽，同時作為第十五屆全國運動會擊劍項目測試賽，已於5月31日及6月1日在啟德體育園的啟德體藝館舉行。（全運會網頁截圖）

全國運動會統籌辦公室主任楊德強表示，去年11月至今年6月本港舉辦8項測試賽，整體順利，隨着國家體育總局已發布全運會賽程，未來會編排細化工作，舉例沙排每日舉行多少場賽事等；亦安排運動員食宿。

楊德強總結測試賽經驗，並說每個賽事情況不一，舉例啟德體育園硬件很好，有運動員認為與國際大賽場地「有過之而無不及」，但由於啟德體育園首次進行劍擊和手球項目，不少地方需要調較，例如燈光強度、比賽場地安排等；測試賽期間，亦有傳媒反映希望在指定地方拍攝，楊德強說每次測試賽後會檢視情況，並會調整。

至於公路單車和馬拉松的兩項跨境賽事，他表示運動員支援、交通安排等細節需「逐樣執」。被問未來無法再做測試賽，如何確保比賽順暢？他說只有部份工作需要微調，例如調整馬拉松補給站及廁所的位置，便利工作人員，他強調測試賽整體順利，路線合適且不用修改。

挑戰盃劍擊錦標賽，同時作為第十五屆全國運動會擊劍項目測試賽，已於5月31日及6月1日在啟德體育園的啟德體藝館舉行。（資料圖片）

此外，會方正籌備票務及紀念品售賣安排，會方正密鑼緊鼓，預備7月發售紀念品，8月三地將用同一銷售平台售賣全運會門票。

有時事評論引述熟悉體育活動票務安排人士指，以奧運為例，過往奧林匹克委員會至少提早約兩年向旅行社等業界公布售票詳情；在賽事開始前，也會預留至少一年時間推廣及售賣門票。

被問售票時間是否太趕急？楊德強解釋，全運會有既定做法和規則，按照不同項目進行，提早三個月賣飛是與國家體育總局等各方商議的安排，與以往做法相若；相反，由於奧運會面向全世界，因此要提早賣飛，讓旅客準備機票及住宿。

義工招募方面，他說接獲接3萬多個申請，會方今年1月完成所有面試，挑選當中1.8萬人成為暫准義工，正為他們安排有線上及線下培訓課程，未來會按照出席情況，預計有約1.6萬名正式義工。